遼寧海產加工廠員工確診！　北京、新疆後陸再爆「本土疫情」

▲大陸近期肺炎疫情反覆。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

自6、7月大陸北京、新疆本土疫情復發，為整體防控帶來嚴峻挑戰後，據大陸國家衛健委通報，7月22日0—24時，全大陸新增確診病例22例，其中19例本土病例中，除18例在近期疫情復發點新疆，還有1例發生在遼寧，為大連市一海產品加工企業員工，自術發病前14天未離開大連。

目前，大連市全市現場招聘活動暫停，恢復時間待定。另由於該確診者病發前3天的行動軌跡，包括地鐵站、棋牌室、理髮廳，官方也緊急從22日開始，將大連地鐵3號線大連灣站封站，所有列車通過不停車。

▲肺炎疫情影響民眾生活，圖為北京地鐵站內配戴口罩的乘客。（圖／路透社）

遼寧省通報指出，新增確診病例石某某，男，58歲，居住地為西崗區工七巷，獨居，系某海產品加工企業員工（該企業從事進口及國產水產品加工、冷藏等業務）。自述發病前14天未離開大連，無新冠肺炎確診病例、重點關注地區來返連人員接觸史。

據了解，石某是在16日出現發熱、乏力等症狀，自服藥物無明顯改善。 7月21日17時左右到大連市中心醫院發熱門診就診，22日晨核酸檢測陽性，目前官方仍在排查感染來源，並對排查到的密切接觸者實施集中隔離醫學觀察。

近月以來大陸疫情反覆，先是北京於6月11日起，自豐台區新發地市場爆發本土確診，累計造成報告本地確診病例335例，所幸經官方強力調控，目前已連續17天無新增本土病例；值得注意的是，在北京疫情放緩時，新疆於18日打破連續149日無新增確診的紀錄，病例還從烏魯木齊市蔓延到喀什地區，累計達82例，由於感染源頭暫未查明，引起外界關注。

大陸國家衛健委今晨通報，7月22日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例，其中境外輸入病例3例（上海1例，廣東1例，陝西1例），本土病例19例（新疆18例，遼寧1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外輸入病例2例（均在上海），本土病例1例（在遼寧）。

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