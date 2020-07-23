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入境上海管制放寬！　有住所者可採「7天集中+7天居家」隔離

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲入境上海管制有條件放寬，為大陸第一波放寬入境管制的地區。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

入境上海管制放寬！據上海市政府新聞辦公室微信公眾號「上海發布」23日公告，將自27日零時起，對有住所的入境人員管制有條件放寬，實施「7天集中+7天居家」隔離，目的地為江蘇、浙江、安徽省者，亦放寬至可採7天在上海集中隔離、7天目的地隔離的管控作為。

在此之前，上海為防堵境外疫情輸入，於3月28日起要求所有入境上海人員一率集中隔離14天，惟老人小孩等特殊人員，經核酸檢測陰性、嚴格審批後，才可申請居家隔離。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲在昨日於台北、上海兩地視訊連線舉辦的雙城論壇上，上海市長龔正表示，上海在疫情防控上取得有效成果。（圖／路透）

上海發布通告，近日中國民航局、外交部、衛生健康委、海關總署、國家移民局聯合下發《關於落實國際航班調整工作的通知》。通知明確，有條件的地區可在旅客自願基礎上實行「7天集中+7天居家」的隔離措施。

為此，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室決定，從7月27日零時起採取有條件的開放措施，針對目的地為上海市、在上海市有固定居住場所，且符合居家隔離健康觀察條件（即被隔離對像一戶一人或一戶一家，或共同居住人承諾一起居家隔離）的入境人員，若本人申請居家隔離，在集中隔離健康觀察的第5​​天採樣進行核酸檢測。

通告稱，如檢測結果為陰性，在第8天由各區安排專人專車從集中隔離點閉環轉運至居住場所，實施7天居家隔離健康觀察，結束居家隔離前，本人及其共同居家隔離人員均須再次採樣進行核酸檢測，均為陰性的，居家隔離滿7天后解除隔離措施；若本人不願意居家隔離或無居家隔離條件的，仍實施為期14天的集中隔離健康觀察。

至於經上海入境，目的地微江蘇、浙江、安徽三省的人員，在經集中隔離健康觀察的第5​​天，進行核酸檢測結果為陰性者，亦可在集中隔離滿7天後，由三省安排專人專車從指定隔離點閉環轉運至目的地繼續實施健康觀察，但目的地為其他地區者，仍需按照既有規定，在上海實施為期14天的集中隔離健康觀察。

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