法國「浪漫防疫」出新招　塞納河上漂浮電影院開張

實習記者湯子暘／綜合報導

一年一度的巴黎沙灘節（Paris Plages）18日正式揭幕，主辦單位為了配合此次新冠疫情的防疫，特地在塞納河畔設置了「漂浮電影院」，獨特又浪漫的氛圍吸引不少人前來觀影。觀眾可選擇在保持一定的距離下，通過巨幅投影螢幕觀賞電影，在法國嚴峻的疫情下，也能娛樂與安全兼得。

巴黎沙灘節創立於2002年，目的是希望市民們在炎熱的夏天中，能夠悠閒的在城市放鬆。該電影院的負責人卡米茲（Elisha Karmitz）提到，「將觀賞電影的活動帶出電影院的作法已經行之有年了，在經歷了幾個月的居家隔離後，我們需要告訴市民、告訴世界，世界影劇之都-巴黎的電影院已經開張了，也希望前來參加的家庭都能同樂在美好的夜晚中。」

▲民眾在巴黎塞納河的船上愜意地觀賞電影。（圖／路透）

漂浮電影院有38艘小船，每艘船可供互相認識的6人乘坐，同時河岸對面也設置帆布椅子供民眾觀賞使用。值得一提的是，儘管巴黎電影院已經重新開張，上座率卻非常低。漂浮電影院的觀眾之一就表示，「我必須承認我對密閉的電影院仍有些疑慮。但在這裡，我因為在開放空間而感到更安心。」

法國衛生部附屬衛生總局（DGS）在疫情趨緩時，從5月11日開始逐步放寬隔離禁令。但就在禁令放寬前夕，疫情感染潮卻又再起，5月9日起至今已有多達547起群聚感染，據法國衛生部的數據顯示，過去24小時內就新增584起確診病例。

雖與大爆發初期時相比，目前的情況仍屬輕微，但隨著暑假的到來，疫情有可能再度加劇。法國當局為此，不排除考慮再次頒發禁令。