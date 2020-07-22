北部女名醫陳屍住家浴室！粉專PO文「門診停止」…病患不捨留言

▲女醫師家中身亡。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

北部地區知名的林姓女醫師22日被發現陳屍在住家浴室，同為醫師的丈夫發現狀況，立刻進行心肺復甦，再將妻子送醫急救，仍沒有挽回性命。事後，林姓女醫師的臉書粉專PO文，門診停止，交由其他醫師代診，讓粉絲感到相當不捨，紛紛在下方留言，「林醫師，謝謝您！！一路好走…。」

林姓女醫師擁有中西醫雙證照，在某知名教學醫院擔任內科主治醫師，在北部相當有名，丈夫是同部門的主治醫師，育有3名子女，是醫界裡令人羨慕的模範夫妻，22日突然傳出死訊，讓同事相當訝異。

▲桃園市知名女名醫22日清晨被發現陳屍住處浴室，家人聲稱，生前並無異狀。（圖／翻攝自女醫師臉書）



檢警相驗時，林醫師的丈夫、公公說明，林女身體狀況不錯，最近情緒似乎有些不穩，但沒有任何徵兆，不曉得為何會突然身亡。據了解，林姓女醫師專長是體重控制、雷射針灸、蕁麻疹、異位性皮膚炎、溼疹等，離世消息突然傳出，個人粉專也立刻貼出「門診因事停止」的公告，後續交由其他醫師代診。

眾多病患得知消息，感到相當不捨，在粉專下方留言，「林醫師人非常好，對待病人非溫柔體貼，實在令人想不透。三個小朋友沒有媽媽陪伴他們長大」、「林醫師，RIP。真的很捨不得」、「雖然不捨您選擇這條路，但我願意送光送愛給您，但願您能夠感受到世間的光與愛和溫暖」、「林醫師，謝謝您！！一路好走…。」

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