館長遭污衊有7項前科　李天鐸二審改判賠25萬元免道歉

▲館長遭李天鐸污衊有前科，起訴獲賠25萬確定。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）



記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢臉書上有不少追蹤者，而國安局退役上校李天鐸日前在臉書粉專發文批館長「是有7項前科的人」，館長起訴求償50萬元並臉書道歉15日。一審判李天鐸須賠償30萬元並道歉15日，案經上訴，高等法院二審22日改判決李天鐸賠償25萬元，但不須道歉。全案確定。

李天鐸2019年5月20日在其Facebook粉絲專頁「李天鐸軍事論壇」貼文「陳之漢什麼人阿？擁有：毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪，七項前科的『網紅』，小有名氣的人。」館長第二天就拿出良民證反駁。

不過李天鐸仍針對這個話題，在同年5月27日再度PO文「結果0522出示一份「良民證」，電視新聞報導：阿館在98年有一項被判緩刑的犯罪紀錄。有點常識的人都知道，良民證的用途？至於無犯罪紀錄並非人人都可以看到的，何況現今所有警察局，都被告知：嚴格執行偵查不公開的規定。」館長不滿，提出民事訴訟，求償50萬元名譽損失，並要求李天鐸於臉書上刊登道歉啟事15日。

一審法院審理時，館長主張，自己曾服役於海軍陸戰隊，屢獲晉升，並擔任兩棲基地訓練和技擊訓練教官等職務，參與921震災，榮獲陸戰隊獎章。退役後開設健身俱樂部，並熱心公益不遺餘力，現應已成為臺灣社會上指標性人物之一；館長認為，李天鐸未經查證之不實言論已使社會大眾誤解館長乃十惡不赦之人，致多年來累積之社會評價及形象貶損，產生負面評價，已侵害館長名譽權甚鉅，請求賠償。

至於李天鐸則說自己誤信網路消息，疏於查證而PO文，願賠償館長10萬元，並願刊登道歉啟事。一審法院最後判決李天鐸須賠償30萬元，並在臉書上道歉15日。案經上訴，高等法院二審改判李天鐸賠償25萬元，但不須在臉書道歉賠償。全案確定。