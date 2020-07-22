泰籍移工住處旁空地種大麻　裝傻稱「打拋豬配料」...和女友雙雙送辦

記者沈繼昌／桃園報導

泰籍林姓移工與同為林姓之女友在新屋區租屋居住，桃園警分局日前接獲檢舉指稱，2人在住處旁空地栽種疑似大麻，桃警會同楊梅警分局組成專案小組追查，21日晚間搜索票搜查，當場查獲活體大麻、乾燥大麻與幼苗證物與魚槍與獵槍各一把，2人偵訊時辯稱是前泰籍友人留下來，不清楚是何植物，打算做為泰式料理「打拋豬」配料，警方偵訊後將2人依違反毒品、槍砲彈藥罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園、楊梅警分局21日晚間聯手在新屋區民宅旁空地查獲泰籍林姓男子與女友種植大麻，警方將2人帶回警局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局調查，最近執行「青春暨安居」專案期間獲得情資，有市民在新屋區遛狗時，發現民宅外空地植栽作物疑似大麻，桃警會同楊梅警分局現場勘驗認為確屬大麻，遂由桃園警分局偵查隊、楊梅警分局組成專案小組，報請桃檢指揮偵辦，同時向桃園法院聲請搜索票獲准。

▲警方除查扣大麻活體、乾燥大麻葉與幼苗等證物外，另查獲魚槍與獵槍各一把。（圖／記者沈繼昌翻攝）

21日下午6時許，專案小組埋伏員警趁林姓移工與林姓女友出門倒垃圾時一擁而上，持搜索票在租屋處搜索，當場查扣2株活體大麻、2包乾燥大麻葉、72株大麻幼苗，另還查扣1把獵槍與1把魚槍，2把槍經刑事局檢驗後均具有殺傷力。

桃警偵訊時，林姓移工與女友均否認栽種大麻，辯稱這些都是日前回泰國的同鄉友人寄放的，他們不清楚這些植物是大麻，還以為是煮湯、泰國料理「打拋豬」食材配料之一，但對於大麻葉如何取得？向誰學栽種技巧等都避重就輕，沒有正面回應，警方認為，林男並非失聯移工，係合法來台工作，但為何如此大膽直接在戶外栽種大麻，懷疑可能是想收成後向同鄉兜售，全案後依違反毒品、槍砲等罪嫌將林與女友移送桃檢署偵辦。

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