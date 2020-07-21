王文洋子控密友多次盜用臉書…學長稱「為他爭取自由」嘆：了解人性黑暗

記者羅志華／台北報導



已故台塑集團總裁王永慶孫子、王文洋的兒子王銓勵，不滿美國學校密友郭姓學長多次更改他臉書、電子信箱密碼提告，並要求1000萬的和解金，北院7月21日開庭，郭姓學長坦承更改王銓勵臉書密碼，但稱是為了王銓勵的「自由」才這麼做，並感嘆即使朋友間講義氣，也要遵守法律，希望法官看在他的動機上予以輕判，本案將擇期宣判。

▲郭男坦承盜用王銓勵臉書，稱是「為他爭取自由」，希望法官考量他的動機輕判。（圖／記者羅志華攝）

郭姓學長今日出庭，本不承認更改王銓勵信箱網域，但考量目前在國外念書、回國審理不易，經考量後承認全部犯行，以簡化訴訟流程。

王銓勵律師表示，先前曾向對方談過和解，無奈他們1000萬的和解條件，郭男僅願賠償10萬，且要來驗證碼登入臉書後，更發現郭男於佔有王銓勵臉書1年半期間，不但擅自更改了資料，還冒用帳號加了好友，本次盜用臉書更已是累犯，讓他們不願再談和解，請求法官重判。

郭姓學長最後表示，美國學校會改信箱網域，學生只要去申請重設密碼，便能再登入，他不明白為何王銓勵不去申請，卻要把這罪名冠在他頭上，他不是駭客，目前只希望能在外好好完成學業，當初這麼做，是為了讓王銓勵能自由自在使用網路，卻反倒讓自己陷入危險，此次事件讓他明白了人性的黑暗與脆弱，「即使朋友要講義氣，也要守法」。

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