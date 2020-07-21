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獨／知名泌尿科女醫被盜照！「代言」10醫療騙很大　她喊：鳥醫師怎會隆乳

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▲國內知名泌尿科女醫師張美玉遭盜圖，讓她大怒高喊：「我是看鳥」的 。（圖／翻攝醫師臉書）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉遭盜圖，讓她大怒高喊：「我是看鳥」的 。（圖／翻攝醫師臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名泌尿科女醫師張美玉真的發火了！原來她的照片遭到盜用放到臉書廣告，這則廣告還要「徵求百人」消除妊娠紋，氣得讓張美玉醫師把廣告截圖放在自己臉書表示「與我無關」，她說自己的照片遭到盜用已經不下數十次，從陰道發炎、隆乳等等..但是唯獨缺了自己的本科「泌尿科」，讓她直說：「我看鳥加大」。

泌尿科女醫師張美玉在自己臉書罕見發出聲明：「在此聲明 ，我的圖檔被盜用，張美玉醫師是泌尿科醫師，這跟我本人無關，將追究法律責任」，原來是她的照片遭到盜用，還表示說要徵求一百位妊娠紋困擾的寶媽，要進行修復體驗，不過仔細看「徵」字還打錯成為「征」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉遭盜圖，讓她大怒高喊：「我是看鳥」的 。（圖／翻攝醫師臉書）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉遭盜圖，讓她大怒高喊：「我是看鳥」的 。（圖／翻攝醫師臉書）

張美玉說這張圖是自己妹妹傳給她：「你的圖怎麼又被盜用」，她才發現又來了，張美玉強調自己的照片已經被盜用了很多次，每次都是人家跟她講的，讓她不勝其擾，像是「隆乳、陰道發炎、減肥、皮膚科、牙齒美白」都有，讓朋友笑說：「你都是全方位，都會了！」但就是獨缺了自己的本科「泌尿科」。

「怎麼沒人來看陰莖增大、加大，真是討厭」！張美玉笑著說，隆乳自己也滿想做，怎麼能夠代言廣告，雖然笑談這次被盜用照片的情況，不過她還是很擔心這次是用在「徵求百名」試用者，所以她才會跳出來提醒大家，千萬不要受騙上當：張美玉是「鳥醫師」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉遭盜圖，讓她大怒高喊：「我是看鳥」的 。（圖／翻攝醫師臉書）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／翻攝醫師臉書）
 

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