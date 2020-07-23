民進黨「三問」江啟臣：別神隱　李眉蓁不受控了

▲國民黨主席江啟臣快步離開彰化縣黨部。（資料照／記者唐詠絮攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁深陷論文抄襲風波，23日宣布放棄碩士學位。不過，民進黨把矛頭指向國民黨主席，要求他不應再神隱，並提出「三問江啟臣」。

李眉蓁遭爆出論文整本抄襲事件，民進黨發言人顏若芳表示，江啟臣迄今未向外界說明對此事的態度。她呼籲，江啟臣請勿神隱，針對國民黨提名的候選人爆出如此重大的道德瑕疵爭議，國民黨應該面對社會的質疑，說明清楚態度。

顏若芳表示，根據媒體報導的畫面，國民黨秘書長李乾龍都公開向江啟臣說，「李眉蓁不受控了」，一個政黨秘書長跟主席報告自家提名的候選人不受控，這是多嚴重的事情，難道江啟臣主席還要繼續神隱不敢面對？

顏若芳指出，在政治上，江啟臣身為國民黨黨主席，候選人是由主席提名的，難道候選人出現重大道德瑕疵，黨主席不用負責？在學術上，江啟臣是政治學系教授，江啟臣教授也曾指導過七位學生論文寫作，難道江啟臣教授可以接受學生論文近乎通篇抄襲，違反學術倫理嗎？

為此，民進黨提出「三問江啟臣」：第一，身為大學教授，江主席是否要跟高雄市民公開道歉？支不支持李眉蓁繼續代表國民黨參選？第二、身為大學教授，江主席認為論文超過96%轉貼他人著作算不算是抄襲呢？第三、身為大學教授，江主席認為中山大學是否應該收回李眉蓁的碩士學位？

最後，民進黨再次呼籲國民黨文傳會副主委黃子哲，請他堅持良知，一如他在臉書上所說的，「所以很清楚的，節目上我強調的是李眉蓁的論文，若整本還有其他地方抄襲，那就不是疏忽，而是刻意抄襲。」

▼顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

