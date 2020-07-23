好奇大夜班作息「有卦嗎？」　他一現身親曝待遇…網驚勸：趕快換工作

▲網友好奇大夜班的人作息是如何。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

一般上班族過著相當規律的工作時間，就有網友好奇大夜班一族的作息，忍不住發問，大夜班人下班回家後是不是就開始睡、然後下午5點睡醒才開始東摸西摸；還是早上7點下班先東摸西摸，下午1、2點才睡，睡到上班。貼文吸引一名大夜哥回文，曝光自己的作息，讓網友直呼「你是怎麼活到現在的？」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「大夜班的作息」，說日班的人作息通常是9點上班、6點下班，回家後就東摸西摸、摸到12點睡覺。原PO接著就說，但夜班的上班時間大約是晚上11點上到白天7點，好奇夜班人是「下班回到家開始睡、睡醒下午5點才開始一般上班族下班的東摸摸西摸摸行程」，還是「早上7點下班先東摸摸西摸摸、摸到下午1、2點才睡，睡醒緊接著上班？」

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▲大夜哥曝光自己的作息時間，讓其他人看傻。（示意圖／PAKUTASO）

貼文就吸引一名大夜哥回文，說他大夜班表訂時間是午夜0點至早上9點，只是9點老闆也上班了，就要稍微處理一早被交代的事，通常到中午才下班。中午下班時，他會順便在公司的餐廳包便當回家吃，到了下午，其實已經過了想睡覺的時間，不過雖然精神不錯，還是要強迫自己休息一下。

大夜哥表示，但因為下午的時間點，大部分的人都在上班，所以要接日班同事、廠商的電話，導致睡眠品質變差，「大夜下班後的電話一天10通是基本，不怕黑的話可以不接，但我不敢QQ」。這樣斷斷續續睡到傍晚6、7點，日班的人開始下班，電話會變少，「吃晚餐後終於可以真正的睡一下，大概是20點睡到23點，記得設鬧鐘，不然很容易就睡過頭了……」。

看到這個作息表，其他網友都受不了，「老實說，你是在自殺」、「怎麼可能啊？長期這樣，我不信身體撐得住，你這樣根本沒有深層睡眠，慢性自殺」、「看起來是GG設備、製程之類的吧？慘」、「你這種作息會活不久，趕快換工作」、「9點下班再怎麼交接也不會搞那麼久，這種工作還是早早換家吧！」