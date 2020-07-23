安心旅遊上路快滿月⋯逾175萬人響應！台中「爆冷門」擠進前五名

▲安心旅遊上路將滿月，已有175萬人響應。（圖／觀光局提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，我國邊境持續封鎖，交通部觀光局為振興國旅，自7月起推出安心國旅補助計畫，觀光局表示，預算仍足夠用至10元底，目前已有175萬人次住宿，最熱烈的前五名縣市為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。

觀光局表示，安心旅遊各縣市經費係分次核撥，相關補助將依規劃持續到十月，不會使用完畢，民眾可寬心規劃相關遊程。該計劃7月1日上路，將執行至10月31日，參與計劃的旅宿業者佔全台合法業者逾7成，為歷來最多。

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觀光局表示，若各縣市政府第一次獲配預算使用到8成，即可申請第二次預算。目前截至7月21日，已使用補助房間數約70萬間房，住宿人數約175萬人次。其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。

雖然近期民眾多反應，東台灣、離島旅宿一房難求，不過台中市的住宿人次也相當踴躍，可說是爆冷門的表現極佳。

觀光局表示臺灣各處均有豐富的在地文化與美食，建議民眾能利用平日，以及分流前往中部、北部的旅遊景點，亦能一窺臺灣之美，並享受悠閒、舒適的旅遊氛圍。有關自由行旅客住宿優惠活動相關問題，民眾可至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」專區之Q&A查詢。