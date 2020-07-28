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2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！海嘯就在眼前卻看不見

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▲▼0727中央流行疾病指揮中心記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲今又新增5例境外移入，指揮中心將於下午2時召開記者會說明。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

2天暴增9例境外移入！中央流行疫情指揮中心表示，27日新增4例境外移入，今天（28日）又新增5例境外移入。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學憂心指出，只要爆發本土疫情，「三倍劵如何花」、「台積電股價會漲到幾元」等一切美好將瞬間消失，「明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊…若持續鬆懈，台灣還能維持無疫情的環境多久？我很悲觀。」

謝宗學27日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉專說，27日通報4名境外移入確定病例，距離上次單日超過3名確定病例、5月3日的敦睦艦隊4人已超過2個月，這代表國際疫情持續升溫；更要擔心的是泰籍移工返回泰國後被確診，不排除是台灣本土感染。

請繼續往下閱讀...

謝宗學表示，最近觀察到民眾的行為幾乎回到正常生活，除了在大眾交通工具和醫院裡有比較多人戴口罩外，其餘在室內或人潮擁擠之處，戴口罩的比率越來越低，變成只有少數人戴口罩的誇張現況。

▲▼澎湖花火節人潮、遊客。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼全台掀報復性旅遊人潮！大批遊客到澎湖搶看花火節煙火。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼澎湖花火節人潮、遊客。（圖／記者陳俊宏攝）

「其實，我已經越來越不想寫關於戴口罩的勸世文」，謝宗學指出，因越寫實際上的情況越惡化，多數人並不在乎其他國家疫情多嚴重、病死了多少人，那是遠在天邊另外一個世界的事，跟台灣沒關係不是嗎，「現在有更重要的事要關心，三倍劵如何花？威力彩頭獎衝到幾億？台積電股價會漲到幾元？」

「大家別忘了，我們相對幸福的生活是建立在沒有疫情的基礎上，只要爆發本土疫情，上述一切的美好將瞬間消失」，謝宗學認為，現在都在談「報復性消費」、「報復性旅遊」，似乎沒有人想到可能會出現「報復性疫情爆發」？

謝宗學說，他今年初在粉專說，台灣防疫做得好將是世界上最安全的國家，剛開始時還在PTT上被網友酸，後來證實真的是如此，「現在台灣是不是依然最安全？我必須打上一個大問號！」

▲▼防疫,清潔,洗手,消毒,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼謝宗學呼籲勤洗手、外出戴口罩。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲屏東墾丁大街，民眾戴口罩防疫逛街。（圖／記者林敬旻攝）

謝宗學認為，國際疫情不斷飆升，建議採取更嚴格的境管措施，如果檢疫量能許可，應針對所有入境旅客比照菲律賓旅客入境模式，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。

謝宗學呼籲，民眾應該重拾年初對新冠肺炎戒慎恐懼的心情，出門戴口罩、勤洗手，做好個人衛生防護，「台灣周邊國家形成的疫情大海嘯，已經將台灣緊緊包圍」；只要還有人入境，台灣絕不可能置身事外，仍然必須全民防疫，秉持防疫即救國的想法，確實執行個人衛生防護。

謝宗學表示，27日4人境外移入、1人疑似本土感染，在防疫上是警訊，但網路上討論熱度卻不高，「明明海嘯就在眼前卻視而不見，更是超級警訊！歷史上的世外桃源或中立區被打破，都是因為生活安逸沒有警覺，若持續鬆懈，台灣還能維持無疫情的環境多久？我很悲觀。」

指揮中心表示，27日新增4例境外移入，今又新增5例境外移入，將於下午2時召開記者會說明。至於泰國27日公布4起確診病例中，有一名是從台灣返泰的移工，指揮中心將於下午的記者會，一起說明該移工接觸者調查及檢驗結果。指揮中心發言人莊人祥27日說，該移工在台工作2年半未出境，「不排除為本土病例」。

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