三倍券開放兌現！經濟部：營業額成長3成、預估消費效益達1000億





▲三倍券上路。（圖／記者黃士原攝）

記者蔣婕妤／台北報導

三被券23日起開放商家兌現。經濟部今日在行政院會向院長蘇貞昌報告，至今已經超過1,324萬人領用紙本三倍券，數位綁定也有175萬人。，三倍券發放已來，各商圈、夜市、傳統市場等店家陸續反映「振興」有感，營業額平均提升2至3成，預估創造消費效益可達1,000億元。

經濟部23日在院會中報告「三倍券及其他振興券辦理情形」。自7月15日開始領取至今，已超過1,324萬人領用紙本三倍券，數位綁定也有175萬人，加上各部會推出各式刺激消費之優惠券，吸引民眾紛紛響應，踴躍參與消費活絡經濟，預估創造消費效益可達1,000億元。

經濟部指出，三倍券發行過程，從印製、分裝、配送到領用，各個環節環環相扣，才能讓民眾順利領到這份三倍券。除跨部會協調合作，郵局第一線人員設立預約網站、增開服務窗口、架設帳篷與引導動線等貼心服務；超商、超市、藥妝店協助民眾領取並釋出多元加碼優惠，刺激內需消費。蘇貞昌感謝中央銀行、財政部、法務部、內政部、交通部等相關部會，以及4大超商及4家超市藥妝業者的投入支援，及經濟部擔任統籌工作。

經濟部表示，除了讓民眾可以在各店家方便使用外，還要讓店家收得安心兌換得便利，財政部、金管會及農委會督導全國金融機構做好各項讓店家快速兌換的服務。23日起店家可以開始到全國6,221個金融機構服務據點進行兌領，兌領服務到明年3月31日止。

三倍券兌領考慮到無統編店家的兌領需求，站在人民的角度幫店家找到好兌領的方法，例如，無統編的運將、民宿、攤商、農漁民等，可透過公會、工會、協會、自治團體及農漁會信用部等代為兌領，如已加保職業工會之自營作業者，也可持身分證直接到八家公股行庫兌領。

經濟部指出，三倍券發放一周已來，各商圈、夜市、傳統市場等店家陸續反映「振興」超有感，營業額平均提升2至3成，還有雲林觀光夜市1晚收券42萬三倍券。適值暑假旅遊旺季，相信持續下去必能讓內需市場更活絡、買氣更加強強滾，幫助到受疫情影響的店家，帶動商機。

經濟部表示，除了三倍券，部會也陸續針對特定領域相繼推出振興相關措施，文化部的藝Fun券、農委會農遊券、教育部動滋券、客委會的浪漫客庄旅遊券，還有各地店家搭配推出各式各樣的加碼優惠，搭配振興三倍券使用，不只讓一千變三千元，更是加碼放大。政府與店家已共同炒熱消費的氛圍，接下來要請相關部會將持續加強宣導，也要主動向店家拜訪說明，解除疑慮，共同加入振興經濟的行列。