美議員批中駐休士頓領館「大型間諜中心」　早該關掉：72小時內離開或逮捕

▲中國駐休士頓領事館夜間出現焚燒冒起的煙霧，警消到場卻被領事館人員擋在外頭。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發北京強烈不滿。美國聯邦參議員盧比歐今天表示，該領事館非外交機構，而是中共在美國間諜及影響力工作網絡的中心點，早就該被關掉。

中國外交部發言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方72小時內關閉駐休士頓總領事館，批評這是「美對中採取前所未有的升級行動」。美國國務院解釋，中國長年在美國進行間諜及影響力工作，此舉是為了保護美國智慧財產權與人民個人資訊。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天推文表示，中國駐休士頓總領事館是個「大型間諜中心」，是中共在美國間諜及影響力工作網絡的中心點，而非外交機構，早就該被強迫關閉。

盧比歐說：「現在這棟大樓必須關閉，（中國）間諜72小時內也必須離開或是被逮捕。」

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）也推文指出，關閉中國駐休士頓總領事館是保護美國國安正確的一步，中共竊取美國技術、智慧財產權及人民個人資訊，現在更試圖竊取或破壞美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗研究，美方「必須採取作為」。

美方下令中國關閉領館數小時前，美國司法部才起訴兩名中國公民，理由是兩人對國防承包商、2019冠狀病毒疾病研究人員及全球其他公司發動駭客攻擊。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）則質疑，中國官員在休士頓領事館關閉前燒毀文件，「是要隱藏什麼？」

共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）表示，中國竊取美國智慧財產權，並在美國各地從事大規模間諜與影響力工作。她說：「在被要求關閉數小時後，中國駐休士頓總領事館昨晚大量燒毀文件，證實了上述這點。他們要隱藏什麼？」