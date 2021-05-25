麻豆越南移工砍死2同鄉「砍到肺葉」　無期徒刑定讞

▲裴姓外勞殺害2同鄉，遭判處無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市麻豆工業區某紡織公司的外籍移工宿舍，去年發生一起命案，越南籍移工BUI VAN TUYEN（裴文宣）在工作上與同鄉黃男有嫌隙，黃男另名同鄉找裴男理論，反遭裴男持刀追殺，2人被裴男殺死，刀子甚至砍進肺葉內。最高法院審理後，25日將裴男判處無期徒刑定讞。

判決指出，36歲裴男與同為越南籍移工的31歲黃德孟，雙方間互有嫌隙。案發於2020年1月15日晚間10點許，裴男喝了酒後，藉著酒意先到男生宿舍202號房間找黃男理論。黃男不滿，回頭找了自已的堂妹婿、28歲越南移工武維雄，一起到男生宿舍207號房找裴男理論，雙方發生口角拉扯，頗有酒意的裴男抓起房內菜刀，在房內砍殺黃、武兩人。

雙方混戰，黃、武兩人逃出房間，裴男先追上武男，持菜刀瘋狂砍殺武男，武男多處刀傷，包含穿刺第1肋肩、胸骨右側及右中肺葉等傷害，最後因右肺遭砍刺傷併氣血胸，傷重送醫不治。

裴男又追砍黃男，黃男逃到女生宿舍106號房，裴男女友陳氏恆與武男妻子黃氏青獲悉，也趕到106號房阻止；其中黃氏青伸手抓裴男手上的刀、阻止裴男行凶，裴揮刀割傷黃女右手、繼續砍殺黃男身體多處，最後黃男左頸動脈、靜脈大量出血送醫後不治。總計這起命案造成2死1傷，檢方依照殺人等罪嫌，對裴男提起公訴。

法院審理時，裴男坦承犯案，頗有悔意。其中一審法院將裴男殺人罪部分判處無期徒刑、傷害罪判刑3月，得易科罰金。裴男針對殺人部分上訴第二審，二審台南高分院審酌，若透過無期徒刑的執行，輔以適切教化，使裴男能深入反省，矯正衝動式思考，學習適時控制自身情緒功能，培養正確的人生觀，尚非全無改過遷善的可能，其惡性尚未達應與世永久隔離的程度等一切情狀，因此維持無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院25日駁回上訴定讞。