妻偷情已婚男！綠帽尪強迫小王妻子「身體補償」　換妻細節曝光

▲抓包妻子出軌已婚男，綠帽夫要求換妻。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南一人夫幾年前得知自己的愛妻出軌了，偷情一名也已婚的男子。兩對夫妻攤牌後，他竟要求小王的妻子和自己嘿咻，這樣才能補償自己戴綠帽的恥辱，遭到拒絕後，他威脅女方「不答應的話找人打妳老公，讓妳家破人亡」！之後成功得逞。日前，案件細節曝光。

韓姓丈夫和呂姓妻子是結婚多年，且公認的恩愛夫妻。然而好景不長，一次偶然的機會，韓男發現了妻子與一名已婚的陸姓男子有長期不正當的男女關係，這使得他怒火中燒，覺得自己無緣無故被戴了一頂「綠帽子」。

發現此事的當天，不爽的韓男並沒有立馬揭穿，而是想著這「綠帽子」戴上了得設法摘下來，於是思考良久便心生一計。韓男沒有選擇對妻子下手，而是採取了另一種前所未有的方式，他與妻子商量，讓小王的楊姓妻子與自己發生性關係來作為補償。這樣雙方互戴綠帽子，自己的綠帽子也算是摘了，雙方互不虧欠。

沒想到，呂女因為給丈夫戴了綠帽子，心中有愧，竟也荒唐的同意了丈夫的提議，並答應會按丈夫的指示做事。事不宜遲，就在當日上午，韓男讓妻子把小王的妻子楊女喊到自己家中，說是有重要的事情要跟對方商量。

在三人談判期間，韓男話鋒一轉，便說出了妻子和陸男偷情的事實。正當楊女發懵沒有反應過來時，便被韓男撲倒。下秒，韓男準備在妻子面前，和楊女發生性關係，但遭到了楊女的強烈反抗。她大聲喊叫求救，導致性侵未能得逞。

事後，韓男不甘心，向楊女提出，「如果不答應與我發生性關係的話，就要叫人去打妳的丈夫，並散佈他跟別的女人在外面亂搞的消息。」楊女見商量不成，不能達成統一意見，便先返回家中冷靜。

當日下午2點，楊女又來到韓男家中商量解決辦法，韓男再次提出用她的身體作為「補償」的方案，並叫囂如果不從就讓她家破人亡。妻子呂女因為心中有愧，所以也在其中做楊女的工作，並答應此事不讓其他人知道。

楊女為了維護家人的安全，不得不答應條件。隨後，兩人發生了性關係。時隔多日，楊女以強姦罪將韓男和呂女告上法庭。到案後，韓男卻辯稱，「我沒有任何脅迫和強迫她，她自己本身是同意的，請法庭從輕處理。」

雲南省石林彝族自治縣人民法院審理後認為，韓男在得知妻子與被害人的丈夫發生不正當性關係後，心懷不滿，通過語言威脅、恫嚇，對被害人實施精神壓力，迫使被害人不得不答應其性要求，其行為已構成強姦罪，應負刑事責任。