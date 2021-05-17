2高中妹遭「刺中太陽穴」慘死！男同學殺人原因曝　全班目睹嚇瘋　

▲兩高中女生遭同學殺害身亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北仙桃市高中女生劉夢（化名）與許珂（化名）2020年9月28日在早自習上，被同班的陳姓男同學瘋捅太陽穴。據仙桃市公安局通報稱，兩人經急救人員現場確認，當場身亡。死者家屬透露，兇手作案時，曾將長刀藏入雨傘內帶入校園，疑似在作案前，通過個人社交平台發布消息稱「已交代好後事」。

據《紅星新聞》報導，湖北仙桃市「兩名高中女生遭同學殺害」一案，5月17日在漢江中級人民法院開庭審理。劉夢的母親稱，陳男是班上的衛生委員（衛生股長），此前疑因劉夢遺落了垃圾發生爭執。許珂父親表示，陳男在殺人之後，從教學樓內走出，在警方警告之後，才將手中的長刀放下。

死者爸媽均向表示，校方稱教室內的監視器沒有開，具體的作案細節已無從知曉。許珂父親稱，案發之後陳男的家屬從未出面。劉夢母親表示，死者家屬方連「對不起」都沒有聽到。兩人均表示，希望陳男能夠依法得到嚴懲。

▲兇手殺人前曾發殺人預告。（圖／翻攝自紅星新聞）

2020年9月28日，仙桃市漢江中學一名男同學攜帶刀具進入教室，將2名同班女同學用刀捅傷。隨後，該網友還貼出兩張疑似現場的照片。

照片顯示，在一間教室裡，一名藍衣女生臥倒在講台上，面部朝下，身體靠牆，臥倒血泊；不遠處的過道上，側躺著另一名上身穿校服、下身穿淺色牛仔褲的女生，該女生牛仔褲大腿處，以及校服外套的手臂處，均有明顯血跡，兩人身旁圍都為著多名疑似幫忙止血的學生。

▲案件將開庭。（圖／翻攝自紅星新聞）

據知情者透露，兇手陳男藏一長刀、一短刀在雨傘裡，早上在學校將一名發生過口角的女生和另一名勸架女生先後刺中太陽穴和身體，導致2名女生當場死亡。陳男是該班的勞動委員，雙方此前曾因班級衛生問題發生過多次爭執，「陳男身為勞動委員在班裡抓得比較嚴，但2個女生不是很配合他工作，經常把瓜子殼掉在地上。」

此外，一名當地學生表示，兇手似乎「早有預謀」。事發前一天晚22點33分，兇手曾PO文稱「這是個悲傷的故事」。27日晚23點28分PO文表示，「夢作（做）夠了，我也該醒了。不過在這之前，有人可以告訴我為什麼總有些人喜歡做壓死駱駝的最後一根稻香（草）了？」當天凌晨2點04分則直接發文字，「後事交代完畢，4個小時之後準備起飛。」