暑假看電影環遊世界　竹市兒童影展今起售票

▲2020新竹市兒童影展以遠足為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

快樂暑假又來了，2020新竹市兒童影展下周末登場，今年以遠足為主題，讓小小觀眾不用出國也可以透過電影環遊世界，影展為期一個月，每周六天、每天3場，總計播放73場次，將播放來德國、韓國、巴勒斯坦等共15國電影，其中有來自荷蘭、挪威、德國電影共11部是全台首映，另外，還有4場免費戶外星光電影院，將播放高人氣的「玩具總動員4」、「獅子王」、「冰雪奇緣2」等，新竹市長林智堅提醒，室內電影票每場只要20元，今中午可開始購票。

林智堅表示，今年因為全球疫情，世界各地影展幾乎都取消或改為線上舉辦，且各地博物館、電影院尚未開放之際，在防疫成功的台灣，新竹市兒童影展很幸運成為少數的特例，順利在影像博物館照常舉辦，這都要歸功於市民朋友能遵守政府各種防疫措施。

策展人導演鄭文堂表示，辦兒童影展最大成就感就是「讓小孩有反應」，但是台灣不太拍兒童電影，導致挑選適合兒童電影有點困難，不過，新竹兒童影展開辦5年後，累積出知名度，逐漸由主動邀展，轉變成有外國電影人主動詢問是否可在台首映，今年有來自荷蘭、挪威、德國電影是全台首映，其中開幕片「熊熊愛我」及閉幕片「少年偵探團」都來自荷蘭全台首映片。

選片人導演林承翰表示，來自荷蘭「出書冒險」、美國「外公滾球賽」、瑞典「我才是阿蘇」等電影，都是外國影人主動想來參加影展，多數都是獨立製作，很難在商業電影院上映，請大小朋友不要錯過。

新竹市副市長沈慧虹致詞時引用導演鄭文堂所說：「電影力量就是看著旁觀別人的故事，就不會把自己幸運都是為理所當然」，她盼藉由兒童影展，為每位小小觀眾扎根，讓小孩對未來有更多想像，另外，她也推薦家長看電影後可以順道帶小孩至市府前噴水池玩水。

新竹市文化局表示，今年兒童影展還有有兒童劇場，特別找來曾製作過幾米劇場的「魔浪超劇場」、將魔術與歌舞結合的「紅鼻子馬戲團」等兒童劇團來表演。還有3場由老師帶動的創作體驗課，包含互動式故事體驗、台語生態課及黏土創作，讓孩子體驗創作的樂趣。

另外，為讓家長及孩子能深入了解電影，針對8部影片，將請來導演麥覺明、知名作家李偉文等進行映後導讀和座談。

文化局分享，今年4場免費、星光戶外電影院，將在1、15、22日及29日周六晚上7時在香山國小、鹽水公園、青草湖夜市及北新公園分別放映「獅子王」、「玩具總動員4」、「哆啦A夢-大雄的月球探測記」及「冰雪奇緣2」等4部精典動畫。

文化局說明，2020新竹市兒童影展室內放映及劇團表為購票入場，每張20元，今中午12:00起可在年代售票網站、7-11統一超商i-bon、全家便利商店FamiPort等超商機器購買，另外，每場開演前30分鐘也開放現場購票，數量有限，售完為止。

文化局表示，2020兒童影展還有集點兌換活動，1場室內放映場次或1場劇團表演可兌換1點，集滿10點、20點及35點可於影展期間兌換不同好禮。有關「2020新竹市兒童影展」活動詳情可至文化局網站或活動網站http://www.hccfilmfestival.com ，或請電洽03-5285840影像博物館或撥打1999為民服務專線。