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防淫魔艾普斯坦女友自殺或被自殺　獄方只准她穿紙衣服

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國際中心／綜合報導

為防止「艾普斯坦自殺事件」重演，美國司法部和監獄管理局下令，讓在艾普斯坦性侵案中被控擔任「皮條客」角色的前女友麥斯薇爾(Ghislaine Maxwell)，服刑期間只能穿紙衣服。

「美聯社」周四(9日)報導，麥斯薇爾7月2日時在她位於新罕布什夏州的百萬豪宅裡被聯邦探員逮捕。被捕後，麥斯薇爾將於7月10日首度出庭。美國檢方將以「誘騙未成年進行性交易」和「作偽證」等6項重罪起訴她，指控她協助引誘至少3名女孩(其中一名年僅14歲)給艾普斯坦進行性虐待。

麥斯薇爾目前被關押在紐約一座聯邦監獄內。為確保她的生命安全，獄方採取的措施已遠超過上周逮捕她時的規格。 一名知情的官員說，聯邦官員非常擔心這位艾普斯坦生前的紅粉知己被捕後也在獄中自殺或「被自殺」 ，所以收走了她的衣服和床單，讓她在羈留期間只能穿紙質衣服。

上述官員同時說，為了防止麥斯薇爾傷害自己或被別人傷害，司法部實行了附加安全條款，監獄管理局以外的聯邦官員也被派來確保她的安全，監獄嚴格執行這些安全條例，為她提供人身保護。保護的措施包括確保麥斯薇爾在服刑期間，牢房內有一名室友同住，保持對她的監視，並確保一直有人陪伴在她身旁，不讓她單獨行動。

▲▼淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

▲淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）2013年在紐約聯合國總部記者會上發言。（資料照／路透）

這種擔憂不無道理。身為川普總統和英國安德魯王子好友、66歲的艾普斯坦去年被控非法性交易後，在被關押期間驚傳「自殺」。從那時起，這位億萬富豪的死亡就引發了一系列的懷疑和陰謀論。

去年11月，美國司法部長巴爾承認：對於艾普斯坦在美國保安嚴密的聯邦監獄中自殺，他有過懷疑，但最終得出的結論是「一連串疏漏釀成的完美風暴」。

今年1月，又有檢察官宣稱，監獄管理局在「無意中刪除了」艾普斯坦被押期間第一次自殺未遂時監獄牢房外的監控錄影，「陰謀論」再度甚囂塵上。

作為艾普斯坦的前女友和知己，麥斯薇爾是已故英國出版業巨頭羅伯特․麥斯薇爾的女兒。根據起訴書，她被控為艾普斯坦的罪行提供協助，有時還跟艾普斯坦一起對女孩進行性虐待。艾普斯坦性侵案的一些受害者稱麥斯薇爾是性侵案的主要推動者，控訴她為艾普斯坦「招募」和誘騙年輕女孩。對於上述指控，麥克斯韋爾一概否認，稱這些指控全是「胡說八道」。

媒體同時指出，本來就因為執法不當、暴力頻傳、人力不足而飽受批評的美國監獄系統，在獄警被迫加班、實行兩班制後，更因為近期新冠疫情爆發和增加的工作量而情況兄變得更糟。

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