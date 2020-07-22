全球病例8月恐破2千萬　學者：疫情僅打到棒球第3局！不可鬆懈





▲新冠肺炎在全球已有近1500萬人染疫。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎在全球已有近1500萬人染疫，台大公衛學院院長詹長權認為，大約在8月中旬，全球染疫人口將突破2千萬人，並指出，目前國際疫情是棒球比賽9局中的第3局，「賽事往往在第9局出現翻牌」，大家不可鬆懈。

詹長權今（22日）在新冠肺炎疫情說明會時表示，現在國際疫情越來越嚴重，截至今日為止，全球已有近1千500萬人染疫，死亡人數更有61萬人之多，顯示全世界無法對疫情有有效的管控，他預估，到了年底可能就會突破2千萬。

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▲台大公共衛生學院今日舉辦抗Covid-19說明會。（圖／記者崔至雲攝）

台大公衛學院副院長陳秀熙也提到，現在美國疫情緊張，尤其德州、佛州死亡人數創新高，而南美洲的巴西政府未落實國家隔離政策，導致確診人數為全球第二高國家，至於香港疫情則是捲土重來，單日新增100名個案創新高，這是非常不好的消息，因為全球疫情再起，台灣也需擔心境外移入個案。

今日與會者也有美國史丹佛大學醫學院教授王智弘，他日前在美國醫學會雜誌（JAMA）發表一篇述說台灣防疫成功的論文，讓世界各國認識「台灣模式」。王智弘指出，台灣目前有兩個保護網鞏固，一個是包圍政策也就是嚴謹的疫情調查以及實施十四天居家檢疫，希望透過科學證明，居家簡易時間可再縮短。

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