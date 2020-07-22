美心月餅工廠員工確診　緊急關廠停產全面消毒

▲香港美心月餅工廠傳出員工確診。（圖／翻攝香港美心官方微博）



記者曾俊豪／綜合報導

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，21日又新增61例確診個案，當中還包含食品業者「美心月餅」的工廠員工。消息傳出後，美心集團表示，員工是在原料處理區工作，上班前均依規定量體溫、消毒雙手，配戴口罩與手套等。為了安全起見，美心21日下午宣布全廠停產及消毒，銷毀相關原材料和月餅產品。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，截至21日凌晨零時，香港新增61例確診病例，其中58例為本地病例，累計確診病例2020例。近期甚至曝光不少離奇案例，包含有檢測過程出現瑕疵，導致「陰性」患者待在隔離病房，與另一名確診者共處長達7小時。

傳出有員工確診的美心集團，也在第一時間對外說明。美心指出，這名感染新冠肺炎的員工是大埔月餅廠工作兼職工，最後一天上班日是7月18日。這名員主要在原材料處理區工作，進廠時有按照指示測量體溫及消毒雙手，值班期間也一直有佩戴雙重發網、口罩及手套。

美心指出，在得知員工確診後，20日當天就徹底清潔和消毒所屬工作區及公共空間，安排該區域工作的員工居家隔離14天並接受病毒測試。為安全起見，美心21日下午也宣布全廠停產及消毒，並銷毀相關原材料和月餅產品。

▲香港爆發第三波新冠肺炎疫情 。（圖／路透社）