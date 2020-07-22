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打造「台灣解封模式」依疫情訂隔離天數　學者：未來低風險國家可不用檢疫

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▲▼ 台大公衛學院 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台大公衛學院今（22日）舉行抗COVID-19說明會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台大公衛學院今（22日）舉行抗COVID-19說明會，這次的主講人、美國史丹佛大學教授王智弘認為，未來可依據入境者與感染之後可能從症狀前的個案和症狀後的個案模式推估，入境居家檢疫時間可大幅縮減。

台大公衛學院今日與王智弘一同宣布將合作啟動如何縮短台灣入境檢測居家檢疫天數的研究，同時配合台大公衛學院進行中的社區血清學調查，王智弘希望，台灣可以在口罩之後，打造「台灣解封模式」，幫助全世界。

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王智弘指出，入境檢測須居家檢疫14天的模式未來可能可以調整，除了未依照科學根據外，也要以安全為考量原則，另外也需符合成本效益，這次他特地從美國回來，就是希望可以找到適合合作的對象，再進一步做政策分析、政策討論。

▲▼ 台大公衛學院 。（圖／記者崔至雲攝）

▲王智弘說明如何縮短台灣邊境檢測須居家檢疫天數的模式研究。（圖／記者崔至雲攝）

台大公衛學院副院長陳秀熙補充以「冰島模式」進行說明，針對今年二月到五月台灣境外移入個案與入境旅客數，發現未來可依據入境者與感染之後可能從症狀前的個案和症狀後的個案模式推估，加長或是縮短檢疫時間，有可能可以從原來兩週到未來的5天，甚至低風險國家，就可以不用再做居家檢疫。

台大公衛學院院長詹長權也透露，台大公衛學院正在彰化進行台灣社區血清學調查，預計八月初公布結果，若再搭配台灣邊境檢測的研究，相信就能讓台灣防疫1.0版，升級到2.0版，讓台灣解封模式風行全球。
 

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