花價每把89.9元創春節以來新高價　農糧署祭4大招救花農

▲員林車站花卉展示引起許多人圍觀。（圖／記者唐詠絮攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊各產業，其中花卉外銷受阻、消費萎縮，對花農生計影響甚鉅，農糧署今（22日）表示，陸續輔導花卉產業團體辦理多項振興措施，成效逐漸展現，自6月起花卉批發市場量價持續攀升，7月4日每把均價89.9元創今年春節以來新高價。

農糧署提到，振興措施祭出和旅宿業、零售業、藥局、防疫院所、宗教界等跨界合作，及攜手地方政府推動14萬人次校園花卉教育等，這次推出花卉振興計畫除要讓花農有感外，更重要的與異業結合的花卉推廣，能在後疫情時代為花卉應用找尋新的出路，替花卉產業永續發展奠定良好基礎。

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▲▼農糧署舉辦花卉展示推廣系列活動。（圖／記者許展溢攝）



農糧署表示，這次花卉業振興措施以「代位性消費」、「建立便利購花管道」、「推廣新型態用花」及「培養用花習慣」4大面向著手，代位性消費運用國產盛產花卉，在各大戶外廣場、台鐵、國道休息站等交通站體空間等適合地點辦理花卉展示，將國產花卉的美及應用方式介紹給國人認識。

農糧署進一步說明，建立便利購花管道是在全聯、家樂福及楓康超市試銷花卉，增加花卉能見度及消費機會，自4月試辦以來，在87家門市設點，通路業者正積極評估擴大布局。同時推廣新型態用花包括提倡藥局及醫院佈置用花、鼓勵以花祈福-宗教參拜用花、推廣休閒旅遊產業用花，及輔導明道大學與彰化縣政府舉辦全國餐桌花藝設計競賽，介紹以國產花卉妝點餐桌，營造生活美學等。

▲農糧署表示，花價日前每把89.9元，創春節以來新高價。（圖／記者許展溢攝）



最後農糧署指出，培養用花習慣從校園花卉教育著手，與地方政府及花卉團體，在13個縣市辦理共14.8萬人次，超過4100場次的花育課程，回收逾5300份家長問卷中，逾9成認為對子女的美感養成有幫助，近7成表示有助提升對接觸植物的興趣，可對未來花卉消費埋下良好的基礎。

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