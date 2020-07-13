農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

▲農糧署預估，產銷履歷溯源便當每月可銷售7.5萬盒，履歷食材每月使用量達7噸。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

為傳遞產銷履歷食材及概念，提供民眾更安全、安心外食選擇，農糧署今（13日）舉行記者會表示，和悟饕池上飯包、財團法人中衛發展中心齊力籌備下，推出產銷履歷溯源便當，即日起於全台205家門市推出販售，預估每月銷售7.5萬盒，履歷食材每月使用量達7噸。

農糧署指出，近年擴大推動農產品產銷履歷，目前除生產端面積擴大推動外，同時也積極拓展拉力端需求，本次與國內最大連鎖飯包系統-悟饕池上飯包合作，不僅已擁有ISO-9001國際品質認證及餐飲業HACCP衛生評鑑保證，如今進一步選用具有產銷履歷的優質米導入養生飯包，將於全台205家門市全面推出販售，預估每月銷售7.5萬盒，履歷食材每月使用量達7噸。

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▲農糧署表示，與悟饕首次跨界合作產銷履歷溯源便當。（圖／農糧署提供）



農糧署提到，悟饕池上飯包長期維持嚴格標準積極尋找在地特色食材，提供消費者多元又安心的商品，與目前政府在推動的產銷履歷驗證標章，強調產品安全、環境永續、產銷資訊透明、公開且可溯源相輔相成。悟饕也表示提供消費者安心信任的食材為他們的首要任務，感謝產銷履歷驗證標章為食材把關，爾後會陸續增加產銷履歷食材品項導入便當菜色中。

農糧署指出，為鼓勵消費者支持產銷履歷溯源便當，即日起至8月14日止，舉辦「吃履歷抽iPhone」活動，凡購買悟饕養生飯包者，掃描盒蓋上QRCode進行履歷小遊戲即可參加抽獎，眾多精美獎品等你來拿。藉由本次活動讓產銷履歷農產品走入生活，加深民眾對產銷履歷農產品印象並暸解其內涵，進而吸引更多消費群支持產銷履歷農產品。

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