「公糧半價」供3100所學校營養午餐　減輕200萬學童家長負擔

▲農糧署指出，示持續供應學校公糧冷藏優質半價午餐食米，約200萬學童受惠。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署為培養學童養成良好膳食習慣並減輕家長負擔，今（21日）表示將持續供應學校公糧冷藏優質半價午餐食米，目前全國近3100所學校約200萬學童受惠。

農糧署指出，提供學校用餐食米，服務約2百萬學童，目前近3100所學校申購，涵蓋12年國民基本教育及向下延伸至幼兒園等完整教育學程之學校學生，持續性協助孩童養成良好膳食習慣。

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▲農糧署表示，目前109學年度申購價格，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元。（圖／農糧署提供）



農糧署說明，鑒於飲食習慣對學童健康至關重要，為吸引學童愛吃米飯，學校及團膳廠商利用政府供應之優質食米，一齊用心料理多元米食產品，如糙米飯、炒飯、地瓜飯、五穀飯、燕麥飯、芝麻飯等。多元變化傳統「吃飯配菜」的飲食文化，值得所有國人肯定，可以避免脂肪攝取偏高、碳水化合物攝取量不足，減少三高及慢性病發生機率之健康問題。

農糧署表示，目前109學年度申購價格，白米每公斤17.4元，糙米每公斤15.9元。幼兒園至高中職每餐使用糙米、白米合計最高60~100公克，若屬小型學校、體育學校或體育班、離島、偏遠地區及山地鄉學生，每人每餐增加20公克。每餐估算可節省食米成本約1~1.74元，協助減輕家長午餐負擔。



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