獨門生意轉包下游當小金庫　航測學會執行長與包商涉侵吞2300萬元遭起訴

▲農糧署每年撥款700萬到900萬不等補助航測學會計算台灣稻作面積。（示意圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

中華民國航空測量及遙感探測學會唐姓前執行長，涉嫌在2009年到2017年間，接受農糧署補助辦理「航測稻作判釋調查」，卻把航測學會已完成的部分工作，交給數位大地公司的許姓負責人，再以轉包名義，把部分補助款撥給許，當成2人的小金庫，缺錢或要繳交通罰單時，都拿這裡的錢，台北地檢署調查唐、許2人前後共侵吞約2300多萬元，今依背信罪嫌起訴。

農糧署每年會撥700萬至900萬元不等金額，補助民間協助進行「航測稻作判釋調查」，由廠商以判讀空照圖或實地巡察等方式，計算台灣稻作面積現況，據了解，由於業界普遍認為這項業務要耗費龐大人力物力，不敷成本，僅航測學會願意承接，等於是獨門生意。

而唐姓前執行長從2009年到2017年間，將這項業務的中實地勘察項目，轉包給數位大地公司的許姓負責人，但檢調發現，這些勘查報告，幾乎都是由航測學會完成後，直接拿給數位大地，每年由唐假裝驗收，再按年支付數位大地300萬到700萬元不等金額。

唐和許都否認不法，但檢察官根據許男的帳本記錄，發現許男常不定期提領現金、轉帳匯款給唐，有時還會幫唐繳交通罰單，估算許從中獲利約500多萬元，唐則獲利約1800萬元，依涉嫌背信罪起訴2人。

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