進口越南米驗出含有台灣品種！　低成本低價打擊國內產業

▲農糧署查到越南進口米含有台灣品種。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署今（9日）指出，為強化進口稻米管理，近年搜集東南亞地區中短粒稻米樣品，去年發現越南進口含有「我國未授權育成品種」，由於低成本低價進口米將嚴重打擊國內產業，預告訂定「限制輸入我國之稻米貨品」草案，60天內各界沒意見，預計今年9月該法會正式公告實施。

農糧署副署長莊老達表示，進口米有政府和業者進口，跟得標廠商說明不可以是國外生產，國內品種，但另一種輸入進口稻米招標方式之一SBS，可以直接流入市場，業者自己生產部分沒規範，為讓2種有一致規範，若未經同意，在國外種植的台灣品種就不可以進到我國。

請繼續往下閱讀...

莊老達說，不管業者或政府進口，都會留樣抽驗DNA，看是否不符合食品安全規範和檢測品種，去年發現有越南進口米，混到台南米11號，加上有業者反映，因此訂定此法，算是農作物首例，會預告60天，若沒任何意見，就會公告正式實施。至於被查到的部分是否有罰則？莊老達指出，會退運，這就已經很嚴重了。

莊老達提到，進口米便宜，國產貴，以越南進口米一公斤到末端（市面上）售價約25至30元，但國內一般白米成本就要35元，國內生產成本，原本就比國外高，若台灣品種違法到國外種一種，賣很便宜，不管用什麼方法，沒有政府許可就是不行，目的是保護、尊重品種，不要打擊國內產業。

