北市準備了17年！黃珊珊：柯文哲翻新負壓隔離病房

記者楊亞璇／台北報導

雙城論壇22日登場，台北市副市長黃珊珊發表演講，提及北市防疫經驗。黃珊珊強調，市長柯文哲任內翻新了負壓隔離病房，重新打造節能安全的新標準，提升收治能力，這次派上用場，北市各個醫院在這17年建立負壓病房。

黃珊珊說，疫情肆虐下，北市完全解封，各地旅遊景點爆滿人潮，台北市民正在享受仲夏的熱情，如何超前部署，又可以維持城市正常運作，17年前發生SARS，但是很快受到控制，現在正共同面對巨變，也是創建新價值大好時機。黃珊珊提到，台北市的防疫戰爭，開始於2020年1月27日，大年初三，當天早上柯文哲這開應變會議，當天市長戴上口罩，下令北市第一線工作人員戴口罩，市長戴口罩的畫面，經過媒體跟網路大量宣傳，台北市很快就進入戴口罩的抗議時刻。

‘

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市副市長黃珊珊進行專題演講。（圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊說，疫情肆虐下，北市完全解封，各地旅遊景點爆滿人潮，台北市民正在享受仲夏的熱情，如何超前部署，又可以維持城市正常運作，17年前發生SARS，但是很快受到控制，現在正共同面對巨變，也是創建新價值大好時機。黃珊珊提到，台北市的防疫戰爭，開始於2020年1月27日，大年初三，當天早上柯文哲這開應變會議，當天市長戴上口罩，下令北市第一線工作人員戴口罩，市長戴口罩的畫面，經過媒體跟網路大量宣傳，台北市很快就進入戴口罩的抗議時刻。

黃珊珊指出，台北市立聯醫和平院區已經準備了17年，柯文哲任內翻新了負壓隔離病房，重新打造節能安全的新標準，提升收治能力，這次派上用場，北市各個醫院在這17年建立負壓病房，北市不只超前部署，在疫情期間正常上班上課，公家部門舉辦異地辦公，開發台北酷克雲讓學習不中斷。

黃珊珊提到， 疫情如此嚴峻，但本事確診人數只有119例，其中只有8例是本土病例，有一例死亡，但是是境外移入，有大量境外移入個案，但通過居家檢疫等，有效敵擋疫情，在1萬5千多名檢驗中，發現104個確診病例，讓境外移入進入社區的壓力降低。



黃珊珊指出，北市在居家檢疫、居家隔離共有4萬7千多人，全方現提供必要服務，包括電話關懷、送餐服務、防疫計程車等，運用智慧科技，掌握防疫物資現況。

黃珊珊更細數北市獨創政策，包括防疫旅館，只要回來台灣旅客都可以訂得到；口罩販賣機則落實實名制與無現金交易整合；實名制APP在北市公有場館、酒店、舞廳，入場要掃描身份，但是業者不會取得資料，資料在28天銷毀，並提到北市九大紓困措施、20億預算救企業，包括延稅、減租、減價、優息、補貼等措施。

對於產業振興，黃珊珊指出，消費振興及商圈體驗與小旅行活動，活絡商機，輔導店家與電商及外送平台合作，成立線上銷售專區及推出專屬優惠方案；舉辦市場及夜市振興系列活動，並透過網路經濟創新應用及數位環境基礎建設整備，協助產業數位轉型及數位環境基礎建設改善，推出安心旅遊方案，結合安心旅宿及場館優惠，加碼敬老愛心、數位學生證及雲端捐贈發票活動。

黃珊珊強調，要創建台北新價值「事前的整備、完整的規劃、超前的領導、民眾的信任」，台北市沒有發生任何社區群聚感染，都歸功於台北市民對市政府的領導與信任，讓我們在第一波疫情中安然度過，接下來台北市如何帶領台灣邁向經濟轉型、彎道超車、直接進入下一階段經濟轉型，而非僅回復疫情前的原狀，台北市的挑戰正要開始，帶領防疫與經濟發展平衡、讓人民安居樂業，正是台北市政府在此次疫災中創建的新價值。

► 所有2020雙城論壇相關新聞

►振興一下我們的美麗