《國民法官法》三讀　許宗力：每位國民都能走入法庭坐上法檯

▲《國民法官法》三讀，司法院長許宗力致謝。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院於今（22）日三讀通過《國民法官法》，司法院長許宗力隨即召開記者會，對支持法案過關的各界表達謝意。許宗力一開始就說，「從此以後……每一位國民，都有可能被抽選為國民法官，走入法庭，坐上法檯，與專業法官並肩審理，判決個案被告有沒有罪、刑責多重。」

許宗力致詞時表示，對我國司法制度而言，這不僅是司法改革的重大里程碑，更是歷史性的一刻。因為國民法官上路後，將配合「起訴狀一本主義」，未來起訴時將不再把卷宗、證物一併送交法院，直到審判庭時法官才會接觸到證據內容。這將使法官維持空白心證，加重檢方的舉證責任，也更加落實「無罪推定原則」，對人權保障更加有利。

因此許宗力說，「起訴狀一本主義對我國刑事訴訟制度與文化而言，是根本性、歷史性的變革，未來更不排除『起訴狀一本主義』可能擴大到其他一般刑事案件。因此，司法地形地貌將要發生通盤變動，我彷彿已能聽到其發出的隆隆聲響了。」

另外許宗力也期許，「在未來，國民法官將會與專業法官一起審理、討論，共同做出決定，隨機抽選的國民法官，可以帶來多元的經驗、想法，協助讓判決結果更『接地氣』；並在審理過程中與法律專業觀點彼此激盪，讓判決視角更加全面，更能反映全民對公平正義的期待。」

而除了感謝各界支持讓法案通過以外，許宗力也宣告，司法院將進入下一階段的工作，「目前法案當中，譬如『起訴狀一本』、『證據開示』、『當事人自主調查證據』等配套，都是截然不同的嶄新設計。因此，法案的通過，也預告本院下一階段的工作將正式啟動。……隨著制度在112年1月順利、穩健地上路，我有信心，社會大眾將可以看到『對話式司法』的嶄新面貌。」