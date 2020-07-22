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美死亡數破14萬…民眾疑真實性！　31％美國人認為實際死亡數「更低」

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▲▼美國,新冠肺炎,拉斯維加斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國有31％的民眾認為，新冠肺炎的實際死亡數沒這麼高，圖為拉斯維加斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國新冠肺炎死亡人數超過14萬人，上周死亡數更大增5200人。不過美國民眾似乎沒在怕，根據最新民調顯示，有31％的美國人懷疑新冠肺炎的實際死亡數應該「遠低於」統計數，其中更有68％的《福斯新聞》觀眾認為，死亡數被誇大了。

根據最新「Axios-Ipsos」民調顯示，有31％的美國民眾認為，國內的新冠肺炎的實際死亡人數應該遠低於官方公布的統計數字，這比5月調查時的23％還要多。民調結果也指出，有特定媒體偏好的人，更容易受到影響，如懷疑官方數字真實性的民眾，有62％是收看右派媒體《福斯新聞》，還有48％沒有特定的收看習慣。

美國新冠肺炎確診與死亡數是由聯邦政府或獨立機構，根據醫院、法醫或驗屍官辦公室的資料進行統計。美國疾管中心（CDC）坦言，國內實際的感染人數應該比表面上的還要多，根據地區的不同，實際確診數可能在6至24倍不等，「對於大多數地區來說，新冠病毒感染人數很可能是報告病例數的10倍以上。」

根據約翰霍普金斯大學統計，美國新冠肺炎確診數截至目前達390萬2135人，死亡數為14萬2068人。儘管總死亡數持續下滑，但截至19日的一周死亡數大增5200人，比前一周增加5％，專家也警告，數字可能還會再持續增加。

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