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憂秋冬新冠捲土重來「台灣還沒疫苗」　陳時中：已準備135億元經費

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▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中表示，台灣已針對疫苗研發和購買準備135億元經費。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫苗肆虐全球，不少專家都預言秋冬可能還有一波疫情，各國也紛紛投入疫苗、藥物研發。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前已準備135億元經費，除了可以向國外購買，也有規劃國內廠商的鼓勵金。

台灣多家廠商已投入疫苗研發，陳時中說，目前有三家廠商走得比較快，也有廠商已經提出第一期臨床試驗，接下來要看看臨床試驗的結果，因為不代表實驗就一定會成功。

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陳時中坦言，這事情急不得，必須要以安全為主，只要在法規上有達到有效的程度，未來也可以加速審查或緊急授權使用製造。

陳時中進一步提到，目前第三期經費有編定135億元，不管是針對國內廠的鼓勵或向國外購買，都有在預作準備，如果不足，後面還有52億元的預備金，台灣有充分經費可以在疫苗上做競爭。

另外，量香港、澳洲近期本土病例持續增加，且疫情維持上升趨勢，因此指揮鍾熙即日起將該2個國家/地區自「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」的中低感染風險國家/地區移除。國內截至目前累計79,951例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,965例排除)，其中455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、8人住院隔離中。

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