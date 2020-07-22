大學生淪駭客！美曝「中國找私人間諜」竊疫苗資訊　10年挖遍商業、醫學機密

▲美國指控中國雇用私人間諜竊取疫苗資訊。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球持續造成嚴重疫情，各國急於研發出有效疫苗與藥物，目前多國醫學單位進入疫苗臨床試驗階段，然而還是希望可以多方面研發，應對各種變異病毒。近日美方指控中國在研究新冠肺炎過程中，刻意雇用「網路間諜」，竊取各國疫苗實驗室的資料，而這些人多為私人間諜居多，並非來自政府情報機構。

根據《BBC》報導，繼英國、美國、加拿大等國上周指控俄羅斯試圖想要竊取其他國家新冠疫苗研發資料後，本周美國再指控中國雇用「私人間諜」來暗中監視、竊取美國新冠病毒研究公司的資料，而這些過程也都有中國政府的情報人員協助。

報導中指出，私人間諜包括工程學系學生，竊取商業機密、電話詐騙等，更自1月監視一間麻薩諸塞州的一間生技公司，而該間公司正在研究治療新冠病毒的方，此外還有一間馬里蘭州的公司也遭到入侵，而該間公司上周也表示，「有在研究新冠病毒」。

美國政府官員表示，這些駭客偶爾會得到中國情報機構的支持，而在此之前，從2009年開始就會竊取商業機密、智慧產權等有價值的商業訊息。美國聯邦調查局長表示，「中國是美國最大的威脅，除了軍方數據之外，更包括醫學、商業機密」。

日前，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）就提到，中國試圖想要改變國際秩序，其威脅性已經取代俄羅斯、北韓、伊朗等國，美國需高度關注這個問題。

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