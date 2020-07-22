全球飆破1500萬人染新冠肺炎！過去8日激增200萬例　美洲染疫死亡現況慘

▲全球新冠肺炎（COVID-19）病例數仍在增加當中。圖為澳洲醫療人員。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

根據路透社統計，截至22日，全球感染新冠肺炎（COVID-19）人數現已超過1500萬人，確診數來到1500萬9213例；相較於世界衛生組織資料，此一數字是每年患有嚴重流感人數的至少3倍以上。分析指出，如今疫情感染現況並未出現好轉跡象，各國政府的防疫應對仍存在分歧。

在全球確診新冠肺炎1500萬9213例個案當中，以美國、巴西、印度、俄羅斯、南非最為慘重，過去7個月以來，全球感染新冠肺炎病逝的人數來到61.6萬，進逼每年流感死亡人數上限。根據路透取得的資料，美洲的疫情擴散速度最快，擁有全世界有超過半數以上的死亡數及確診數。

翻開數據，全球歷經15周的時間找出200萬個確診案例，但相較於7月統計，全球染疫人數自1300萬人增至1500萬人只花費8天的時間。衛生專家認為，官方數據近乎認定感染數及死亡數被低估，尤其是那些檢驗能力有限的國家。

在部分國家贏來首波疫情高峰之際，有些國家因確診數再次上升重新引入嚴格的社交距離政策，另一些國家則是逐步放寬防疫限制。

如今美國身為疫情最慘重的國家，總統川普的態度在21日出現大轉彎，鼓勵美國人戴上口罩；來到巴西，面對境內超過215萬人確診、8.1萬人死亡的現況，儘管總統波索納洛（Jair Bolsonaro）淡化疫情嚴重性，但染疫狀況已經讓當地成為潛在疫苗主要試驗場。

至於印度，當地官方22日通報近4萬例確診，在各地可望重新開放經濟的狀態之下，現正面臨抗疫、應對東北部大規模洪災的兩大挑戰。

▼印度感染新冠肺炎的人數現已突破百萬人，成為全球第3嚴重的國家。（圖／路透）