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遭控竊取疫苗機密！　陸駐英大使怒斥「毫無根據」：不尊重中國科學家

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▲新冠肺炎,新冠病毒,COVID-19,疫苗,新藥,生技,製藥。（圖／路透）

▲各國都在研究新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美方近日指控中國刻意雇用「網路間諜」，竊取各國新冠肺炎疫苗實驗室的資料。對此，中國駐英大使劉曉明在推特發文駁斥，稱一些西方政客的指控毫無根據，是對中國科學家及其成就的不尊重。

劉曉明在推特回應「竊取新冠疫苗數據」的指控，稱其是對中國科學家及其成就的不尊重，還可能破壞研發方面的國際合作，國際社會必須堅決反對和拒絕這種毫無根據的說法。

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

實際上，此次不是美國司法部首次拋出此類說辭，美國司法部長巴爾16日就曾指出，來自中國的黑客針對美國大學和企業竊取有關新冠肺炎治療的知識產權。

對此，中國大陸外交部發言人華春瑩強調，中國是網絡安全的堅定維護者，也是網絡竊密和攻擊的主要受害國之一，美國一些官員口無遮攔，動輒拿中國說事兒，極不負責任，「我們對此堅決反對。」

「至於美方一些官員稱中國發動網絡攻擊向竊取美國疫苗，我覺得這個就是太荒謬了」，華春瑩指出，大家都知道，中國在新冠疫苗研發方面處於領先地位，「我們有一流的科研人員，我們不需要去靠偷來取得領先地位。」

目前中國科研攻關組按照5條技術線路，佈局了多項疫苗研發任務，中方擁有自主知識產權的疫苗已經成功進入到臨床試驗，中國國藥集團中國生物製品研究所已經率先建成了全球最大的新冠疫苗生產車間，藥監局的主管部門也在全力推動新冠肺炎疫苗研發上市。

▲▼新冠疫情,新冠疫苗,新冠病毒。（圖／路透社）

▲美國指控中國雇用「私人間諜」來暗中監視、竊取美國新冠病毒研究公司的資料。（圖／路透社）

根據《BBC》報導，繼英國、美國、加拿大等國上周指控俄羅斯試圖想要竊取其他國家新冠疫苗研發資料後，本週美國再指控中國雇用「私人間諜」來暗中監視、竊取美國新冠病毒研究公司的資料，而這些過程也都有中國政府的情報人員協助。

報導中指出，私人間諜包括工程學系學生，竊取商業機密、電話詐騙等，更自1月監視一間麻薩諸塞州的一間生技公司，而該間公司正在研究治療新冠病毒的方，此外還有一間馬里蘭州的公司也遭到入侵，而該間公司上周也表示，「有在研究新冠病毒。」

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