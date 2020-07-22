歐盟捐1萬劑牛結節疹疫苗入關了！國防部派軍機火速直送金門明全面施打

▲金門爆發牛結節疹。（圖／記者林民揚翻攝）



記者許展溢／台北報導

金門爆發牛結節疹，截至目前累計出現症狀的牛場計48場，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀。據世界動物衛生組織OIE專家建議防治LSD最佳方式為施打LSD疫苗，農委會今（22日）下午到桃園機場召開記者會宣布，歐盟捐贈1萬劑疫苗入關了，將由國防部派專機運送到金門，明天全面施打，避免產值5、6億損失。

農委會指出，金門爆發牛結節疹疫情，為避免擴散，農委會緊急成立牛結節疹緊急應變小組，緊急採購疫苗，欲施打金門所有牛隻。歐盟獲知後，隨即與我國聯繫，表示願意捐助1萬劑疫苗予台灣，攜手共抗牛結節疹。

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▲▼陳吉仲表示，有疫苗對防疫會更有幫助。（圖／翻攝農委會臉書、農委會提供）



農委會主委陳吉仲說，疫苗已經入關了，將直接運送到松山機場，再由國防部派軍機火速運送到金門，明天立刻施打。對於歐盟很快啟動並願意捐贈疫苗，當疫苗到金門5百多家牧場，這代表有6千多頭牛，不管乳牛或肉牛，只要疫苗打下去就可降低損失，可以幫助5百多個家庭，尤其產值達5、6億以上，有疫苗對防疫會更有幫助。

陳吉仲說，農委會事先組建50人獸醫注射隊，金門方面已經準備就緒，特別感謝歐盟及時雨幫忙，從南非調度1萬劑疫苗，空運來台贈送我國，原本運費應是台灣支付，但這部分歐盟全部吸收，進一步深化了台歐友誼。

▲曹立傑說重要的是，台灣和歐盟共同發揮人飢己飢，互助精神。（圖／農委會提供）



外交部常務次長曹立傑說，歐盟願意提供庫存疫苗並特別全程運輸，這份情感必須表達誠摯感謝，這份精神彰顯台灣跟歐盟關係緊密，回想幾個月前國外新冠肺炎疫情嚴重，台灣4月決定提供醫療口罩，4月9日就運抵歐洲，包括英國、瑞士等，更重要的是，台灣和歐盟共同發揮人飢己飢，互助精神。

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