台南「7年輕男女」保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走！老闆氣瘋公布長相

記者許力方／綜合報導

台南發生一起停車糾紛，7名年輕男女開著保時捷休旅車一起出外，卻把車停在人家騎樓下，要上車離開時，其中一名女子竟把車內喝完的飲料垃圾拿出來，直接丟在架子上，讓店家氣炸了，公布監視器影片，痛罵「不隨便亂丟垃圾應是幼稚園就能理解的吧？」

事發於20日中午11時23分左右，一名年輕男子開著白色保時捷休旅車，載著6名男女，前往台南北區公園路附近，直接停車在機車行店門口騎樓處，隔了約30分鐘，一行人返回正要離去時，後座一名黑衣的女子開門，伸手將車內喝完的2杯飲料垃圾拿出來，直接丟在騎樓的棚架上，接著關上門就走人。

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▲店門口被亂丟垃圾，台南老闆氣瘋公布7男女長相。（圖／翻攝爆料公社）



中午時間，公園路附近不少排隊美食，機車行老闆見門口被停放車輛，得延後一小時營業，沒想到又發現機車罩上有垃圾，調閱監視器察一看，結果發現就是同一行人幹的，氣得將30秒監視器畫面PO上爆料公社，連車牌、亂丟垃圾照全都公布，短短不到一天吸引超過2萬人按讚，洗版狂譙他們「丟臉」、「沒素質」，直喊要肉搜他們出來道歉。

7名年輕男女開著保時捷亂停車，老闆懷疑，他們可能是觀光客，看店還沒開、又找不到車位，才會停在他騎樓下，跑去隔壁吃冰或吃飯，無視營業時間，直接把車停上來，最誇張的是，離開時還順手把飲料丟在店門口，「這是第一次（遇到），開那麼好的車，做出這麼低水準的事！」，感覺他們就是很習慣性的亂丟垃圾。

警方表示，若駕駛隨意停車在騎樓，可以報案開單告發裁處900元罰鍰，並執行拖吊。至於任意丟棄垃圾，可依法告發要求改善，開罰1200元以上6000元以下罰鍰。

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