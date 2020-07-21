台南恐怖「殺人地下道」！他進入失聯…22歲男跟下去　結果趴10m深水面雙亡

記者許力方、林悅／台南報導

台南安平區驚傳死亡工安意外，21日下午2名外包工人在水資源回收中心地下道進行污水管線作業，47歲的徐姓男子先行進入，幾分鐘後與地面失聯，22歲徐姓男子發現他沒有回應，也跟著進入，沒想到皆因吸入過量硫化氫氣體昏迷消失，消防人員到場時，發現他們趴臥在10公尺深水面上，送醫仍宣告不治。

台南消防21日下午3時許獲報，安平區健康路三段的水資源回收中心有2名工人在地下污水管線作業時失聯，隨即派遣8車15人前往救援，結果在地下道約10公尺處發現2人趴臥水面上，坑內硫化氫氣體濃度超標，馬上進行排氣，隨後下坑搶救近1小時，但2人已無生命跡象，吊掛至地面後分別送往奇美、成大醫院搶救，仍不幸宣告不治身亡。

▲2人被發現趴在10公尺深水面上已無生命跡象，坑內有硫化氫氣體濃度超標。（圖／記者林悅翻攝，下同）



據了解，2人為外包工人，當時曾向管理中心表示，要入廠收取先前施工後遺留的工具，21日找時間前往，但沒有申報進入管線作業，疑似沒有配戴相關裝備。警消初步調查，林男當時先進入約8公尺深的地下道收取物品，疑似吸入過量有毒氣體昏迷，過了幾分鐘，徐男發現他沒有回應，趕緊也跟著進入管線查看。

2人進入地下道後與地面人員失去聯絡，被發現時已經雙雙失去生命跡象，浮在約10公尺深的水面上。警方懷疑他們可能都是吸入過量硫化氫中毒身亡，確切肇事原因仍待進一步調查，台南市政府勞工局則依職安法36條予以停工處分，檢查若發現因設施不良而肇災，將移送司法機關，裁處金額6萬元以上。

據了解，硫化氫是無機化合物，是無色、易燃的酸性氣體。硫化氫屬急性劇毒物質，具有臭雞蛋味，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。

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