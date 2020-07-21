媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

記者柯沛辰／綜合報導

全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻，巴勒斯坦一名73歲老婦人近日確診，住進加護病房。院方基於防疫考量，謝絕家屬探病，但30歲兒子堅持爬上病房外的窗台，每晚癡癡守候，直到母親離開人世。

綜合外媒報導，30歲的吉哈德．蘇威蒂（Jihad Al-Suwaiti）家住巴勒斯坦西岸的貝特阿瓦鎮，近日他73歲的老母親不幸染疫，病情急速惡化，被送進希伯倫州立醫院加護病房隔離治療。

院方基於防疫謝絕訪客，但吉哈德思母心切，竟每晚爬上病房外的窗台，隔著窗戶守候老母親。令人無奈的是，老婦人住院僅短短5天，便在7月16日撒手人寰，讓吉哈德心碎不已。

▲媽媽確診住進加護病房，兒子每晚爬窗守候。（圖／翻攝自推特／Mohamad Safa）

他的哥哥表示，父親15年前就去世，吉哈德又是家中最小的孩子，自然跟媽媽很親，只是媽媽原先就患有白血病，近期又確診病逝，讓吉哈德悲憤不已，始終不願接受事實。

當時吉哈德爬上醫院窗台、守候母親的身影被人拍下，經聯合國常駐代表、非營利組織Patriotic Vision執行長薩法（Mohamad Safa）19日在推特上分享這張照片，並寫道「一位巴勒斯坦婦女感染新冠肺炎，她的兒子每晚爬上病房外探望母親，直到她病逝」引發廣大迴響。

醫院證實，吉哈德每晚都會爬到病房外探望母親，直到母親睡去才會下來。許多網友聽聞後，紛紛留言替吉哈德打氣，除了有類似遭遇的人發聲，想告訴吉哈德他並不孤獨，還有插畫家將照片畫成一張插圖，盼鼓舞所有與疫情奮鬥的人們。

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs — Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020

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