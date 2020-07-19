宜蘭「行動水保車」走入社區　免費水土保持相關法規諮詢

▲宜縣府首度以胖卡車裝置水保元素為「行動水保車」走入社區，提供做好水土保持等相關免費法規諮詢。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為輔導及協助民眾水土保持申請，並宣導民眾水土保持觀念，宜蘭縣政府首度以胖卡車裝置水保元素為「行動水保車」走入社區，並由水土保持服務團成員隨同，民眾就近在服務團駐點處，就能由專業技師來輔導依法做好水土保持等相關免費法規諮詢，並避免違規觸法。

山坡地開發要申請嗎？如何申請？有鑑於宜縣山坡地幅員廣闊，山坡地開發水土保持申請案件每年度逾百件，但仍有民眾不諳法令、不知何時及如何申請水土保持情形，為輔導及協助民眾水土保持申請，並宣導民眾水土保持觀念，宜縣府首度以胖卡車裝置水保元素為「行動水保車」走入社區，並由水土保持服務團成員隨同，宜縣水保服務團自民國2004年成立迄今，成員含括水土保持相關專業技師及專家學者等88人，以往多在縣府及公所駐點服務，2020年擴大服務縣民，將隨同行動水保車走入社區，如果民眾不知何時及如何申請水土保持，可到就近服務團駐點處，讓專業技師來輔導你依法做好水土保持，提供免費相關法規諮詢，避免違規觸法。

宜蘭水資處表示，行動水保車將於7月19日起至8月17日止，至縣內8個山坡地鄉鎮：頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉等40處社區服務。民眾可攜帶土地申請資料（例如：土地登記簿謄本和地籍圖）至各駐點處申請，同時行動水保車亦提供互動教具水保彈珠台，讓民眾可從遊戲中認識水保，適逢暑假期間也歡迎大小朋友來到行動水保車駐點處，一起保山護水。

宜縣府繼5月水保月推出「水保防疫首部曲」，活用水保元素，設計全新縣府公用信封，隨著疫情趨緩，配合防疫新生活，再推出「水保防疫二部曲」，以行動水保車走入社區，輔導及宣導民眾水土保持觀念，再度強化「保山護水一把罩」，提醒民眾水保防疫5步驟：1.開挖先申請，2.核准後施作，3.施作依計畫，4.完工請維護，5.水保罩得住，期望能提醒民眾山坡地水土保持的重要性。

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