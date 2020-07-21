國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

▲受疫情影響，國人無法出國，紛紛轉往國內旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國旅人潮大爆發，離島湧入大量旅客，澎湖又碰上花火節旺季，觀光客已多到在地人無法忍受，交通部長林佳龍呼籲分流、分地旅遊。對此，學者認為「分流不可能用喊的就喊成功」，國人旅遊屬性難以改變，地方政府必須動起來，推出加碼方案吸客。

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，我國雙北市民眾非常多，因此多數人國旅時，都是選擇前往宜花東、離島、南部等地，國人的旅遊屬性已固定，喊喊呼籲要「分流」是不可能的。

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▲暑假到了，許多爸媽會帶著小孩出門旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

李奇嶽表示，像中北部國旅客較少的城市，過去都是以接待國際旅客為主，如台北市，每年來台的千萬外國旅客中，有8成都會造訪北市，因此相關業者的旅遊方案都是為外國人量身定做，對國人吸引力自然不大。

李奇嶽表示，交通部推出安心國旅計畫，不可能針對部分縣市給予特別多的優惠，否則一定會引發抗議，因此地方政府就要動起來，各自推出加碼方案，吸引國人前往。

▲夏天天氣炎熱，海邊也是旅遊熱門景點之一。（圖／記者李宜秦攝）

他舉例，過去苗栗曾推出住苗方案，與旅行業者合作，鼓勵業者送團到苗栗旅遊，還舉辦比賽，針對業績最好的業者贈送獎金，也搭配餐廳、住宿補助，成功讓苗栗旅客數增加。

李奇嶽表示，以國旅表現最差的台北市為例，觀光景點、遊程必須轉型，台北也有很多好玩去處，如陽明山、木柵、故宮等，反觀國外，到紫禁城、羅浮宮、大英博物館的旅客中，大半數都是本國人，我國故宮卻都無法吸引到國人遊覽，應多舉辦一些聯名特展，內容推陳出新，才能吸引中南部旅客北上參展。