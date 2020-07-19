暑假衝一波國旅！　專家提醒備好「旅平險」出遊更安心

▲不少人想趁暑假衝一波國內旅遊，專家提醒備好旅平險，讓出遊更安心。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著暑假到來，不少民眾因疫情關係被悶壞了，加上政府推出安心旅遊補助、振興三倍券等方案，迫不及待衝一波國內旅遊，不過許多人心中仍有「只是國內旅遊，有必要投保旅平險嗎？」保險公司提醒，旅遊觀光不是在戶外活動，就是搭乘交通工具途中，風險比平時居家或在辦公室還高，千萬不可輕忽出遊的風險。

根據交通部觀光局最新統計，2018年國人平均每年國內旅遊8.07次、國外旅遊0.71次，國內旅遊次數遠高於國外旅遊11倍之多，但從國泰人壽內部的旅平險投保統計，個人國內旅遊投保件數卻僅有國外旅遊投保件數的1/5，推測國人在規劃國內旅遊時容易忽略旅平保障。

隨著國人出國人數逐年成長，保險意識也隨之提升，民眾在出國前大多會想到投保旅平險，避免旅途中因遭遇意外事故或突發狀況，造成重大損失，但不少人心中或許都會有疑問「只是國內旅遊，有必要投保旅平險嗎？」

一般來說，民眾投保旅平險要注意3大面向，包括保障額度是否足夠、保障範圍是否涵蓋旅遊全程，以及醫療險規劃；國泰人壽針對國內旅遊平安險，提供加值型「國泰人壽新旅行平安保險」，無論搭飛機、高鐵或參加國內大型活動，2天的行程每人僅需100元，享有意外、失能、傷害醫療等旅遊時常遇到的基本保障。

元大人壽也提醒，旅遊觀光不是在戶外活動就是搭乘交通工具途中，風險比平時居家或在辦公室還高，千萬不可輕忽出遊的風險，除了投保旅遊平安險，還可強化意外傷害險，以「元大人壽GO隨行意外傷害保險附約」為例，針對突發意外提供了全罩式保障，涵蓋了廣泛的特定意外項目可加倍給付，讓保障更具放大效果。

此外，炎炎夏日不少人一窩蜂衝向海邊進行水上消暑活動，民眾從事海域遊憩活動，如衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等潛藏高度風險，導致投保旅行平安保險時，可能遭到保險公司拒絕，且這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，也因為「疾病」或「意外」的界定模糊，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。

由於海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，而且還有發生「特定事故」的風險。國泰產險建議，民眾出發玩水前應投保「海域活動綜合保險」，以確保有充足的保障。