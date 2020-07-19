　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

暑假衝一波國旅！　專家提醒備好「旅平險」出遊更安心

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲不少人想趁暑假衝一波國內旅遊，專家提醒備好旅平險，讓出遊更安心。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著暑假到來，不少民眾因疫情關係被悶壞了，加上政府推出安心旅遊補助、振興三倍券等方案，迫不及待衝一波國內旅遊，不過許多人心中仍有「只是國內旅遊，有必要投保旅平險嗎？」保險公司提醒，旅遊觀光不是在戶外活動，就是搭乘交通工具途中，風險比平時居家或在辦公室還高，千萬不可輕忽出遊的風險。

根據交通部觀光局最新統計，2018年國人平均每年國內旅遊8.07次、國外旅遊0.71次，國內旅遊次數遠高於國外旅遊11倍之多，但從國泰人壽內部的旅平險投保統計，個人國內旅遊投保件數卻僅有國外旅遊投保件數的1/5，推測國人在規劃國內旅遊時容易忽略旅平保障。

隨著國人出國人數逐年成長，保險意識也隨之提升，民眾在出國前大多會想到投保旅平險，避免旅途中因遭遇意外事故或突發狀況，造成重大損失，但不少人心中或許都會有疑問「只是國內旅遊，有必要投保旅平險嗎？」

一般來說，民眾投保旅平險要注意3大面向，包括保障額度是否足夠、保障範圍是否涵蓋旅遊全程，以及醫療險規劃；國泰人壽針對國內旅遊平安險，提供加值型「國泰人壽新旅行平安保險」，無論搭飛機、高鐵或參加國內大型活動，2天的行程每人僅需100元，享有意外、失能、傷害醫療等旅遊時常遇到的基本保障。

元大人壽也提醒，旅遊觀光不是在戶外活動就是搭乘交通工具途中，風險比平時居家或在辦公室還高，千萬不可輕忽出遊的風險，除了投保旅遊平安險，還可強化意外傷害險，以「元大人壽GO隨行意外傷害保險附約」為例，針對突發意外提供了全罩式保障，涵蓋了廣泛的特定意外項目可加倍給付，讓保障更具放大效果。

此外，炎炎夏日不少人一窩蜂衝向海邊進行水上消暑活動，民眾從事海域遊憩活動，如衝浪、潛水、水上摩托車、泛舟、立式划槳等潛藏高度風險，導致投保旅行平安保險時，可能遭到保險公司拒絕，且這些活動可能發生破傷風、海洋弧菌感染、失溫、中暑、潛水夫病等事故，也因為「疾病」或「意外」的界定模糊，容易在申請旅平險理賠時產生爭議。

由於海域遊憩活動比一般觀光旅遊來得危險，而且還有發生「特定事故」的風險。國泰產險建議，民眾出發玩水前應投保「海域活動綜合保險」，以確保有充足的保障。

ET快訊
快訊／新冠肺炎新增1確診　指揮中心1400說明
楊謹華私訊前任「還想當朋友」　喝喜酒巧遇了…老公也在場
「類極光光柱」驚現台灣！　他嚇得手抖按快門
閨蜜揪合資買房！她付460萬等分潤…聽到這句話傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

暑假衝一波國旅！　專家提醒備好「旅平險」出遊更安心

經濟市場活絡！壽險業者：做好長期布局是當前更重要議題

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

暑假衝一波國旅！　專家提醒備好「旅平險」出遊更安心

經濟市場活絡！壽險業者：做好長期布局是當前更重要議題

安啾和藍亦明甜遊日本「證據影片曝光」　HowHow坦承好羨慕…網崩潰：老闆員工都叛徒！

臨江夜市違停車驚見槍支！警去電釣出車主...他狂奔百米還丟子彈

Junior韓宜邦離開8年前東家「分手不理智」　圈外女友意外曝光！

LIVE／蔡英文民進黨全代會致詞　「超強陣容」助選陳其邁

丫頭婚後2個月曝「夫妻禁忌話題」　怕一討論會吵架：我在逃避！

在地人也愛吃！麻豆「鍋燒意麵」晚來吃不到　湯鮮甜、配料超多

馬如龍初見女婿「完全不講話」　靠沛小嵐助攻…黃聖雅笑曝：爸爸都聽媽媽的

上夜夜秀只付10萬？柯文哲親揭「與博恩爸爸關係」：一定會打折　

湖北漁村變水城　700村民划船進出、5700畝魚塘被淹

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

保險熱門新聞

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

衝一波國旅！備好旅平險出遊更安心

東森保代贊助年菜讓獨居長者、弱勢家庭過好年

壽險業者：做好長期布局是當前更重要議題

養大退休老金！3族群最愛類全委保單

一張表懂車禍調解官要看的單據

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

車禍肇逃受害人有理賠！　近6萬人獲補償逾百億元

15家產險申訴率　國泰拿最低

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

保險專家曝光投保觀念：這2種保單滿足理財需求

國內旅遊更要買旅平險！租車自駕可投保「短期租借車保險」

更多熱門

相關新聞

瓏山林「南澳漂漂河」旅遊保姆隨行

瓏山林「南澳漂漂河」旅遊保姆隨行

想親近大自然卻又不想太麻煩？瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店於2020/7/1-9/30推出「宜蘭3天2夜｜漂流探險‧南澳漂漂河」專案，提供專車接送服務、個人保險，餓了還有增肌減脂能量包吃飽飽，玩得全身濕透也沒關係，瓏山林隨行的「旅遊保姆」連大浴巾都幫大家準備好，大家只要空手就能玩得盡興。

致青春方案　觀光產值逾10倍

致青春方案　觀光產值逾10倍

夏季旅展開幕　花蓮館祭出全年旅遊消費優惠

夏季旅展開幕　花蓮館祭出全年旅遊消費優惠

養大退休老金！3族群最愛類全委保單

養大退休老金！3族群最愛類全委保單

致青春方案　林佳龍保證不喊卡

致青春方案　林佳龍保證不喊卡

關鍵字：

國旅旅遊旅行出國旅平險保險保障

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

回家開冷氣「閉門窗才涼」！內行驚：出大事

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面