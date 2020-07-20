英國「飛蟻軍團」空中盤旋2小時　氣象雷達誤判為「降雨」

▲飛蟻又名大水蟻，在下過雨後總是會出現，成群在空中飛舞，繞著路燈、日光燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

英國氣象局近日表示，氣象雷達偵測到東南部海岸會「降雨」，但當天天氣意外炎熱乾燥。經過專家兩個小時分析後，確定那是「飛蟻軍團」，只不過數量密集度讓雷達產生「誤判」，皇家生物學會（RSB）也提醒說，「雖然很煩人，但是飛蟻對環境也有好處，就讓牠們自行飛走」。

根據CTV News報導， 英國氣象局的氣象雷達偵測到倫敦、肯特郡（Kent）或索塞克斯郡（Sussex）降雨，但衛星圖像顯示當地的雲層不足，專家懷疑是類似雨型大小的昆蟲，而網友也在社群媒體標籤「Flyingants」，透露出成群的飛蟻在空中盤旋2小時之久，這才確定原來雷達檢測到的是飛蟻。

據悉，夏季是年輕的「蟻后」跟「蟻王」離開巢穴繁殖的季節，開始遷移新的殖民地時，就會發生鋪滿天空的現象，英國人也稱其為「螞蟻飛行日」。此外，皇家生物學會補充說，天氣條件必須恰到好處，這也就是為什麼很多飛蟻同時出沒。

另外，皇家生物學會也呼籲人們說，牠們雖然很煩人，但是飛蟻對環境也有好處，能改善土壤肥力，使更多的水、氧氣和養分到達植物的根部，並作為鳥類和其它掠食的食物，所以不要傷害牠們，直到飛走為止。