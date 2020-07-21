英國「無限期」暫停與港引渡協議　美紐芬多國計畫跟進！

▲英國外交大臣拉布宣布中止與港引渡條款。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合報導

北京當局對前英國殖民地香港實施《港區國安法》。英國外相拉布（Dominic Raab）於當地時間20日在議會聲明，「立即、無限期」暫停與香港之間的引渡條約。但拉布也表示，英國希望與中國保持「積極的關係」。美國與其他國家目前都計畫中止與港引渡條約。

針對香港最近生效的《國家安全法》，美國，加拿大和澳大利亞已率先採取了類似措施，除了中止引渡條約外，加拿大也停止對中國的軍售，而澳洲放寬港人簽證移民的限制。美國及歐盟其他國家也考慮跟進。

香港與英國以外的其他19個國家簽有引渡協議。英國擔心這個協議會導致從英國被引渡至香港的人，最終被遣送至中國大陸。尤其在新的《國安法》實施之後，任何一點有「顛覆國家嫌疑」的行為，都可以被判終身監禁。美國及歐盟國家指責北京政府「削弱香港自治，違反關於保護香港政治和經濟自由的條款。」

英國已經向35萬持有英國海外國民護照的香港居民，和另外260萬有資格獲得英國護照的人，提供更寬鬆的居留和定居英國的政策。

美國刊物《外交政策》（Foreign Policy）13日則引述消息人士報導，美國政府正準備中止與香港的引渡協議，可能在幾周內做出決定。

另外，紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）9日也在聲明中表示，紐西蘭政府已下令將重新審視與香港關係，考慮跟進澳洲中止引渡協議、戰略物品的出口管制，以及調整對香港的旅遊警示。

歐盟國家芬蘭的外交部長維斯托（Pekka Haavisto）13日也宣布，「芬蘭與香港之間的引渡協議應不再適用。」

中國外交部發言人汪文斌在20日例行記者會上表示，「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，枉顧香港國安法有助於『一國兩制』行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則，粗暴干涉中國內政」。他說，中方對此「表示強烈譴責」，並呼籲英國避免進一步損害兩國關係。