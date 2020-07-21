外交突破！英國牛津市討論與台灣成市「締結姊妹市」：台灣是抗疫典範

▲國際自由聯盟副主席Robert Woodthorpe Browne推特上分享相關消息。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

台灣防疫成果受到世界矚目，牛津市伸出友誼之手。英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）提案要求牛津市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，今天晚間以42票高票通過。

自民黨籍議員高達德7月8日提案與台灣城市締結姊妹市，同黨議員韋德（Elizabeth Wade）連署支持，牛津市議會於英國當地時間20日晚間以視訊會議方式進行討論。

高達德提案表示，牛津市目前在歐洲、中東與美洲有姊妹市，但在東亞地區尚無類似連結，英國也沒有城市與台灣城市締結姊妹市。

提案列出台灣的成就，首先是建立「自由之家」所稱「充滿活力、具競爭性的民主制度，自2000年以來，歷經3次和平政黨輪替」，並為公民自由提供「強而有力」的保護。台灣也創造「經濟奇蹟」，從1950年代起，人均國內生產毛額（GDP）成長超過30倍，是同期成長最快速的全球5大經濟體之一。

此外，台灣是亞洲首個同婚合法化的司法管轄地（jurisdiction），並創下領先全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫成果。

提案指出，儘管台灣有多達2400萬人口，且與疫情爆發地中國武漢市地緣接近，但截至提案時間為止，台灣僅有7例死亡病例。台灣並在4月對英國在內的歐洲國家捐贈700萬片口罩，協助抗疫。

根據外交部，捐贈歐洲的700萬片口罩僅是第一批，台灣於5、6月加碼施行國際人道援助，光是英國就收到200萬片口罩。

高達德在會議中發言表示，儘管台灣目前身處外交黑洞，官員甚至無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣依舊繁盛，在這次疫情保持個位數死亡病例，台灣城市有許多地方值得牛津市借鏡。

他表示，全世界許多城市都與台灣城市締結姊妹市，甚至上海也與台北市有10年的善意交流。英國在這方面有所欠缺，牛津市應該扮演引領角色。

議員最後以42票同意、1票反對，2票棄權通過工黨籍市議員克拉克森（Mary Clarkson）修正版提案，牛津市與台灣將從民間開始友善交流，逐步尋找共同點，由牛津市議會進一步研擬是否與台灣適當城市締結姊妹市。

不過提案也表示，姊妹市關係與英國官方承認中華人民共和國的立場無關。牛津市感謝中華人民共和國人民的友誼，感謝中國人作為遊客、學生和居民對牛津市的貢獻。

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