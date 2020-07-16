雙城論壇下周舉行　陸委會重申：城市交流不設政治前提

▲台北上海雙城論壇2018年在台北於晶華酒店舉行時，雙方於開幕式後簽署合作備忘錄。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

台北上海雙城論壇將於22日舉行，兩地各設分會場透過視訊連線，針對日前雙方在「視訊軟體」的選用上，傳出因資安問題喬不攏，陸委會發言人邱垂正今天表示，相信台北市府會做出妥適的安排，若有需要，本會也會提供必要的協助。

邱垂正重申，台北市政府日前已正式告知今年辦理雙城論壇的相關規劃，陸委會也就北市府應遵守的兩岸條例給予意見，提醒兩岸城市交流應在市政交流的合宜規範內，秉持對等尊嚴、不預設政治前提，並留意台灣社會觀感。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正16日回應時事議題。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正說，有關資訊安全部分，台北市府應會進行妥適安排，「若有需要，我們也會提供必要的協助。」

據了解，本屆雙城論壇只舉辦一天，在台北假晶華酒店舉行，上午包含開幕式、主題演講，下午則有涉及數位轉型、疫情時代電商、防疫新生活、數字化浪潮、AI等領域的研討會。

除提醒北市府留意社會觀感外，對於4月時陸委會宣布查處在大陸東方衛視擔任記者的台灣人張經義，指其涉嫌違反兩岸人民關係條例，但張今日發布新聞稿稱，他所任職的媒體是在香港註冊的私人公司，應適用香港澳門關係條例，非兩岸人民關係條例。

邱垂正表示，目前該案已由國家通訊傳播委員會（NCC）依法查處中，本會掌握6月時，張經義已將他個人的資料和聲明交給NCC，因此陸委會會尊重NCC的依法處置。

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