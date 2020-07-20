轟陳其邁「政治新權貴」！吳益政：抱貓賣萌無法解決高雄人的低薪

▲陳其邁的愛貓小米 。（圖／翻攝陳其邁臉書直播）

地方中心／高雄報導

隨著補選日期倒數剩下26天，三方候選人的角力也越加明顯，民眾黨候選人吳益政更開始「每日一問」，這次更是針對民進黨候選人陳其邁來發問：「就算抱貓賣萌也無法解決高雄人的低薪。」

吳益政發出新聞稿強調，過去在台灣經濟快速發展時期，高雄產業扮演支撐國家的產業發展，依賴港口運輸原物料的重工業在此紮根，且高雄具有的海空雙港優勢，在全世界非常少見，產業發展曾有過一段榮景。但當國內與全球經濟結構逐漸轉變時，特別隨著環保意識抬頭、國際供應鏈轉移，高雄的經濟成長逐漸趨緩。

此外，中央長期的重北輕南立場，也讓高雄人北漂更老化。蔡總統曾在2015年「國土基盤整備與國家永續發展會議」發表看法，提到「區域落差」概念，認為政府資源大量投注於人口較多的北部，其他地區的經濟活動減少，民眾無法在地就業，人口外移、人口高齡化，乃至2018年韓國瑜說「高雄又老又窮。」在當時都獲得民眾共鳴，但大高雄的經濟發展、就業情況及低薪問題，至今仍然無解！

▲吳益政提問陳其邁，火力兇猛「就算抱貓賣萌也無法解決高雄人的低薪」。 （圖／競選總部提供攝）

高雄人口在2017年已被台中市超越，正式降為第三大城市。根據研究，高雄產業雖有重工業根基，卻也導致既有產業轉型受到阻礙，而城市中的公共建設工程缺乏整合，導致城市群聚效益的斷裂，對於低薪問題可說是雪上加霜。

近20年來，民進黨在中央執政12年，更在高雄市執政長達20年，然而我們看到，台灣城市平均薪資行情40,501元，但高雄市平均薪資行情僅33,227元，在六都中敬陪末座，如此低薪環境，叫高雄人情何以堪？

現狀是，更多的企業總部與資金往中北部都會區集中，而人口流失、連基礎建設、好的工作機會都缺乏的高雄，面對財政分配的不正義、區域間貧富差距的擴大，未來年輕人只能低薪循環，造成難以翻身的困境。

民進黨執政20年來，雖然陳菊市長帶來了正向的城市光榮感，但低薪噩夢始終揮之不去，難道高雄的城市競爭力不足？市民不夠努力？當然都不是！到底是誰偷走了高雄人的薪水？我要問陳其邁，當國家行政隊、黨政大軍傾全力替你助選、豢養你成「政治新權貴」時，高雄人的低薪你暸解嗎？就算抱貓賣萌也無法解決高雄人的低薪！

▲吳益政提問陳其邁，火力兇猛「就算抱貓賣萌也無法解決高雄人的低薪」。 （圖／競選總部提供攝）

所以吳益政強調自己若當選高雄市長，將積極召開跨部會整合，設法建立在區域均衡與機會平等的基礎上，提出告別低薪的解方，特別要找回高雄人的經濟光榮感。同時要爭取高鐵延伸小港重回亞洲地圖，以高雄青年隊長身分，設置高雄幣、數位創業中心、文化設計聚落等，帶動經濟發展，勇於承擔回應市民朋友對於他的殷切期待。