水庫洩洪河堤潰壩！「安徽固鎮鎮泡水裡」超萬人等救命　訊號全斷成孤島

▲安徽六安固鎮鎮成孤島逾萬人被困。（圖／翻攝自新安晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽六安市局部地區近日降特大暴雨，7月19日（周日）六安市裕安區固鎮鎮由於附近河堤潰壩，多個村莊被淹，道路中斷，成為 「孤島」。目前，至少一萬多當地群眾被困，家中斷水斷電，正等待救援。副鎮長朱勇20日透露，「現在固鎮鎮還是一個孤島，有物資送不進去。」

綜合陸媒報導。固鎮鎮居民家中斷水斷電，不少樓房的一樓幾乎被淹沒。一名當地居民表示，鎮內有不少人被困，在樓房二樓等待救援，「昨天（19日）我跑出來了，（目測）現在水位有1公尺多，只能坐著橡皮艇進去，另外，鎮裡已經沒有電話信號了，打不通電話。」

在當地村民拍攝的影片顯示，當地整個街道被泡在水裡，水流沖刷的非常急，一樓的門面房只露出一個頭，不少人已經站在二樓的樓頂上等待救援。

當天凌晨12點多，有網友表示，當地一樓已經被淹了，二樓還能頂得住，家有寶寶在吃奶粉，沒電沒水，孩子還餓著肚子。

▲安徽六安固鎮鎮逾萬人被困。（圖／翻攝自新安晚報）

當地村民楊大姐透露，19日下午3點左右，洪水就開始洶湧起來，「水太急了，擋都擋不住，東西都來不及搬運。」她表示，自己正在家中一樓齊腰的水裡，十分心疼，「能看到衝鋒舟在來回運人，但是運的數量有限，我們都快沒吃得了。」楊女說，她們現在也著急，由於當地斷水斷電，手機也快聯繫不上家人了。

20日早上，固鎮鎮副鎮長朱勇表示，武警部隊、空軍、藍天救援隊等已趕往現場救援，目前已轉移兩千多人，不過仍有一萬多人被困。此外，當地相關部門正在發放救災物資。

「現在固鎮鎮還是一個孤島，有物資送不進去。」朱勇表示，目前救援力量暫時只能靠7條衝鋒舟來回對接，「先把老弱婦幼給接出來安置。」

▲部隊正在救援。（圖／翻攝自新安晚報）

據《財新》報導，一位當地政府人士表示19日下午2點左右，固鎮鎮邊上的河堤發生了潰壩，漫出的大水把鎮上都淹了。他又表示，上游有兩個水庫洩洪，導致河水流量太大，所以才會潰壩。

不過，六安市水利局水旱災害防禦科的工作人員表示，固鎮鎮受淹與水庫洩洪並無關係，而是由於降雨量過大，「4天下了1年的雨量。」

根據大陸中央氣象台的數據，7月17日至19日，淮河流域及長江中上游等地出現強降雨，安徽六安、合肥及河南信陽等地部分地區降雨量為300-500毫米，六安裕安區局部地區達到642毫米。降雨量超過250毫米即為特大暴雨。

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