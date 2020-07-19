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三峽大壩下游水位破紀錄！　安徽凌晨「轟兩聲」炸堤洩洪

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▲▼安徽炸提洩洪。（圖／取自澎湃新聞）

▲安徽炸堤洩洪。（圖／取自澎湃新聞）

記者陳政錄／綜合報導

連日暴雨下，大陸「長江2020年第2號洪水」17日形成後，上游洪峰大流量持續匯入三峽水庫，下游防汛形勢告急。據了解，安徽除有壽縣封閉古城門、巢湖邊三河鎮全鎮3.1萬人「緊急撤離」外，滁州市全椒縣決定，於凌晨對滁河兩外壩堤實施爆破，將大量洪水轉移到荒草二圩和荒草三圩蓄滯洪。

據《澎湃新聞》報導，爆破洩洪洪點位於全椒縣武崗鎮滁河幹流與襄河交匯處，7月18日上午，安徽省官方將人員、財產進行緊急轉移，並於19日凌晨2時49分、3時27分分別進行兩次爆破，將渾黃的洪水從爆破口湧入圩區。

▲▼多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

▲多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

報導稱，為應對滁河防洪的壓力，荒草二圩和荒草三圩曾分別於1991年，2003年，2008年和2015年4次被運用，而本次是歷史上第5次，也是近5年來首次啟用。

據了解，截至7月18日21時，安徽滁河襄河口閘上水位14.2公尺（超保0.7公尺），赤鎮水位14.99公尺（超過歷史糕點0.45公尺），造成該縣境內滁河幹流水位已全線超保證水位，且水位仍在增長，降雨仍在持續，防汛輕微極端嚴峻，讓官方不得不做出如上決定。

除此之外，由於與長江交會的淮河水位亦持續上漲，在安徽省壽縣累計降雨量超過200毫米的基礎上，該區東淝閘（瓦埠湖側）水位21.46米，淮河側水位22.15米，閘門關閉，安徽壽縣防汛抗旱指揮部緊急封閉壽縣古城賓陽門，以防止河水倒灌；安徽合肥市巢湖中廟站水位上午已達12.83公尺，超過1991年的歷史最高水位12.80公尺，周邊的三河鎮於18日起全鎮3.1萬人撤離，三河古鎮等景區關閉。

▲▼安徽炸提洩洪。（圖／取自澎湃新聞）

▲安徽炸堤洩洪現場圖。（圖／取自澎湃新聞）

重慶方面，由於8日上午剛通過的「長江2020年第2號洪水」，水位沒過碼頭台階，在重慶磁器口古鎮，低窪處的街道已被倒灌的嘉陵江水淹沒；大陸水位部門監測顯示，18日8時，長江寸灘站水位179.36公尺，低於警戒水位1.14公尺；嘉陵江北碚站水位187.50公尺，低於警戒水位7.00公尺，這是今年入汛以來，長江重慶段的最高水位，最大流量達到每秒43500立方公尺。

17日大陸官方宣布，「長江2020年第2號洪水」已在上游形成、三峽大壩入庫流量快速上漲後，大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平18日兩次針對長江、淮河、太湖等流域汛情態勢，主持會商。

該會議指出，截至18日18時，長江三峽水庫入庫流量維持在每秒61000立方公尺，水位漲至161.69公尺，接近長江宜昌站1998年時的最大洪峰流量；長江中下游馬鞍山至南京段水位超過歷史最高水位、淮河幹流王家壩水位28.08公尺，超警0.58公尺；太湖水位4.71公尺，超保0.06公尺，周邊河網區有47站水位超警、23站超保；重慶、四川、湖北、安徽等地一些中小河流發生超警、超保洪水。

湖北省荊州市方面，19日下午1時許發布最高警戒的洪水紅色預警，長湖水位達32.84公尺，超警戒水位0.34公尺；洪湖水位26.99公尺，超保證水位0.02公尺，周邊陽財湖村已連續超過一周成為水鄉澤國，官方判斷，由於持續降水，水位將在高水位持續一段時間。

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