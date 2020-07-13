「讓年輕人敢生敢養」台中公托再添1座　盧秀燕上任1年半增加7座

▲盧秀燕主持西屯社區公托家園開幕儀式，預計2022年將增至50座。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市西屯區首座社區公共托育家園13日開幕，市長盧秀燕出席開幕活動時表示，台中是全國第2大城市，市府為了讓年輕人敢生、敢養，積極拓展「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園」，預計2022年將擴增到50座；盧上任1年半，公托數從5座增加至12座，持續落實公托倍增計畫，減輕年輕父母負擔。

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盧秀燕指出，西屯區是全市第2多人口區，一直都沒有公共托育家園，直到今天首座公托開幕，未來將再規劃2座，感謝大鵬國小校長呂孝修提供優質場地，市議員支持預算，市府會持續盤整閒置空間，落實推動公托倍增計劃。

社會局長彭懷真表示，社區公共托育家園以類家庭照護模式，由4名專業托育人員照顧12個嬰幼兒，用小規模、社區化的托育型態，讓小朋友像在家一樣得到完善照顧，目前公托需求仍大於供給，預計今年在東勢、南屯、大雅、后里、北屯、龍井等地廣設公共托育資源，打造台中幸福城市。

西屯社區公共托育家園位在大鵬國民小學內，收托12名0至2歲嬰幼兒，每月收費10000元，收托時間為週一至週五上午8點到下午6點，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，且父母或監護人一方設籍在台中市，7月15日起開放報名登記，洽詢電話04-22959018。

上午開幕式先由大鵬國小舞蹈社及幼兒園帶來精彩表演，接著由盧秀燕、彭懷真、市議員楊正中、黃馨慧、陳淑華、大鵬國小校長呂孝修等人一起剪綵。

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