台中居家檢疫增至2116人　盧秀燕：公開數字、透明治理

▲盧秀燕基於透明治理原則，主動公開居家檢疫人數，但呼籲民眾不用緊張。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕14日主持市政會議時表示，截至昨天為止，台中市有2116人居家檢疫，居家隔離有6人，市府基於透明治理原則，所以主動公布疫情相關資訊，除了檢疫和隔離民眾遵守規定之外，市民勿須恐慌和緊張，市府會做好保護市民，保護城市的責任。

盧秀燕在市政會議召開前表示，中央在6月7日大解封之後，引發一波返台潮，台中市上周從國外回來，居家檢疫大概是1800人，截至昨天為止，人數已經突破到2116人，而居家隔離者有6人，比上周多了300多人。

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台中市的居家檢疫替代所，有162人入住，預約者有41人，還有52間可使用，雖然從新增的數字看起來，又產生新一波的返台潮，但台灣尤其台中市相對安全，大家不用驚慌，她不但呼籲居家檢疫民眾不要外出，直到14天過後，也強調，市府會強力守護城市，守護市民。

此外，除了做好自身防疫之外，現在正流行的的流感、腸病毒等，也都因為民眾確實戴口罩、勤洗手，或是保持適當的距離，使得發生數下降，希望不要再增加案例，也不要惡化，基於城市治理是透明的，所以主動向市民報告相關數字。

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